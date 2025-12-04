Real Madryt ściągnie go w miejsce Viniciusa? Zaskakujący kandydat

Vinicius Junior wciąż nie zdecydował, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Umowa z Realem Madryt wygasa w 2027 roku. Gigant przygotowuje się do ewentualnego rozstania. Na radarze znalazła się gwiazda z ligi tureckiej - twierdzi "Fanatik".

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real myśli o następcy Viniciusa. W nim widzi wzmocnienie

Real Madryt nie może wykluczyć rozstania z Viniciusem Juniorem. Problemy w temacie jego nowej umowy trwają od miesięcy, kiedy to podczas rozmów strony mocno się poróżniły w kwestii wynagrodzenia. Klub wstrzymał ewentualne działania i może do nich wrócić dopiero w przyszłym roku. Media rozpisują się również w kwestii potencjalnych kierunków transferu Brazylijczyka, gdyby faktycznie nie udało się dogadać.

Sam Vinicius nie przesądza, że to właśnie na Santiago Bernabeu będzie kontynuował karierę. Xabi Alonso znacznie wyżej ceni Kyliana Mbappe, z którego uczynił główną gwiazdę zespołu. Brazylijczyk musi pracować na jego dorobek, co nie do końca mu pasuje. Świadczy o tym chociażby jego zachowanie w meczu z Barceloną, kiedy wściekł się na Alonso, gdy ten zdecydował o jego zmianie.

Choć panowie mieli to sobie wyjaśnić, gęsta atmosfera dalej unosi się nad stolicą Hiszpanii. Real Madryt przygotowuje się na wypadek odejścia Viniciusa i planuje transfer jego następcy. „Fanatik” twierdzi, że wysoko na liście życzeń znajduje się Victor Osimhen. Gwiazdor Galatasaray może wrócić do gry na najwyższym poziomie i zasilić giganta.

Między przedstawicielami Osimhena a klubem miało nawet dojść do konkretnych rozmów. W przypadku przeprowadzenia tego transferu, Mbappe wróciłby na lewą stronę, która jest jego nominalną pozycją. Nigeryjczyk występowałby za to jako wysunięty napastnik.