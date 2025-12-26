Real Madryt rozważa wielki transfer! Możliwy rekord transferowy

Real Madryt to jeden z klubów, który obserwuje sytuacje Michaela Olise. Z informacji dziennika Bild wynika, że Bayern nie pozwoli na jego odejście. Chyba, że padnie rekord transferowy.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real pobije rekord transferowy, kupując Olise?! Bayern na to czeka

Real Madryt nie wyklucza poważnych zmian w ataku latem przyszłego roku podczas okna transferowego. Wszystko za sprawą niepewnej przyszłości dwóch zawodników. Zarówno Rodrygo, jak i Vinicius Junior mogą pożegnać się z klubem. W takim wypadku Królewscy muszą mieć przygotowany plan, aby od razu sprowadzić odpowiednich następców.

Z Los Blancos łączony jest m.in. Michael Olise, co nie jest dużą niespodzianką. Co jakiś czas pojawiają się plotki transferowe dot. francuskiego piłkarza. Stanowisko Bayernu Monachium w sprawie przyszłości 24-latka jest jednak bardzo jasne.

Najnowsze informacje, jakie przekazał Christian Falk z dziennika Bild, wskazują, że do transferu raczej nie dojdzie. Bawarczycy mogą zmienić zdanie tylko pod jednym warunkiem. Real Madryt musiałby złożyć ofertę, która będzie nowym rekordem transferowym.

Aktualnie rekord transferowy na świecie wynosi 222 miliony euro. Za tyle sprowadzony został Neymar do Paris Saint-Germain. Jednak trudno sobie wyobrazić, aby Real zapłacił taką kwotę za piłkarza. 24-latek jest wschodzącą gwiazdą futbolu, a jego występy w Bayernie przyciągają uwagę coraz większej liczby osób. W tym sezonie dla Die Roten uzbierał 25 meczów, w których zdobył 10 goli i 14 asyst.