Potężny cios dla gwiazdy Realu. Ancelotti miał już zdecydować

Reprezentacja Brazylii we wrześniu rozegra kolejne dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw świata. Carlo Ancelotti nie powoła na to zgrupowanie Rodrygo.

fot. AGIF Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti pominie Rodrygo przy powołaniach

Rodrygo nie jest ulubieńcem Xabiego Alonso, co negatywnie odbija się na jego sytuacji w Realu Madryt. Gwiazdor nie wystąpił na inaugurację ligowego sezonu, a także pominął większość meczów podczas Klubowych Mistrzostw Świata. Choć szkoleniowiec zapewnia, że w dalszym ciągu na niego liczy, w kuluarach toczą się rozmowy w sprawie jego przyszłości. Królewscy są otwarci na transfer, jeśli tylko otrzymają ofertę w okolicach 90 milionów euro. W tym momencie o Brazylijczyka walczą głównie angielscy giganci – Manchester City, Liverpool oraz Arsenal. Sam Rodrygo przez długi czas się opierał, ale wreszcie otworzył się na możliwość opuszczenia Santiago Bernabeu, a Premier League to dla niego preferowany kierunek.

Zanim dojdzie do rozwiązania tej kwestii, Rodrygo otrzyma potężny cios od Carlo Ancelottiego, swojego byłego trenera w Realu oraz aktualnego selekcjonera reprezentacji Brazylii. Nie zostanie on bowiem powołany do kadry na wrześniowe mecze eliminacji do mistrzostw świata. To następstwo jego sytuacji w klubie – obecnie w ekipie wicemistrza Hiszpanii skrzydłowy nie może liczyć na regularne granie.

🚨BREAKING: Carlo Ancelotti will NOT call up Rodrygo for Brazil. @TNTSportsBR ❌ pic.twitter.com/9eHkABkhm7 — Madrid Zone (@theMadridZone) August 22, 2025

We wrześniu Brazylia rozegra domowy mecz z Chile oraz wyjazdowy z Boliwią. Rodrygo dla kadry rozegrał w sumie 33 spotkania. Opuścił już czerwcowe zgrupowanie, a teraz Ancelotti ponownie z niego zrezygnuje.