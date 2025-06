News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri ma ofertę dołączenia do Realu. Man City postanowił

Real Madryt już dokonał kilku zmian w swojej kadrze, a poza tym zatrudnił Xabiego Alonso na stanowisko trenera. Jednak to jeszcze nie koniec, bo Królewscy mają na celowniku również Rodriego z Manchesteru City. Hiszpański pomocnik, który w październiku 2024 roku zdobył Złotą Piłkę, jest uważany za kluczowego zawodnika w drużynie Guardioli.

Real Madryt jest gotów zaoferować 60 milionów euro za reprezentanta Hiszpanii. To propozycja wyraźnie poniżej oczekiwań, ale hiszpański gigant nie chce zbytnio ryzykować, mając na uwadze fakt, że zawodnik jest świeżo po ciężkiej kontuzji. Los Blancos chcą najpierw zobaczyć, jak zawodnik zapatruje się na ofertę oraz jak poradzi sobie w pierwszym pełnym sezonie po ośmiomiesięcznej przerwie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester City z Pepem Guardiolą na czele zdecydowanie nie chce rozstawać się z Rodrim. Klub prowadzi rozmowy w sprawie nowego kontraktu dla zawodnika, który ma obowiązywać do 2029 roku i zwiększyć jego tygodniowe zarobki do 300 tysięcy funtów, co sprawi, że stanie się on drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w klubie po Erlingu Haalandzie.

City jest zdeterminowane, aby zatrzymać Rodriego, który dołączył do klubu z Atletico Madryt w 2019 roku. Jednak perspektywa powrotu do rodzimego kraju może okazać się wyjątkowo atrakcyjna dla Hiszpana.