Real podziękuje Ancelottiemu? Dwóch głównych kandydatów

Real Madryt zawsze zawiesza sobie poprzeczkę wysoko, chcąc wygrywać wszystko, co się da. Jeśli to się nie udaje, to ma miejsce zmiana trenera. Ciekawe wieści podał Daily Mail.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Xabi Alonso i Andoni Iraola kandydatami na nowego szkoleniowca Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie rywalizuje o mistrzostwo La Liga z FC Barceloną i Atletico Madryt. To jednak nie jedyny cel Los Blancos na trwającą kampanię. Chociaż do końca sezonu daleka droga, to i tak nie brakuje spekulacji na temat przyszłości trenera Carlo Ancelottiego. Nie brakuje głosów, że w przypadku braku ważnych trofeów, może dojść do zakończenia współpracy Włocha z gigantem La Liga. Interesujące informacje przekazał Daily Mail.

Źródło przekazało, że na dzisiaj jest dwóch głównych kandydatów do przejęcia sterów nad ekipą z Estadio Santiago Bernabeu. Na radarze Realu są Xabi Alonso i Andoni Iraola. Pierwszy aktualnie rządzi w Bayerze Leverkusen, walcząc wciąż o obronę mistrzostwa Bundesligi. Tymczasem hiszpański trener prowadzi Bournemouth. Jak na razie z Wisienkami notuje bilans na poziomie 1,53 punktu na mecz. Bournemouth jest w tej kampanii jedną z największych rewelacji rozgrywek obok Nottingham Forrest.

Real już w najbliższy weekend zmierzy się z Gironą w lidze hiszpańskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:15 w najbliższą niedzielę. Będzie to jednocześnie ostatni mecz Królewskich przed bardzo ważnym starciem z Realem Sociedad w półfinale Pucharu Króla. Potyczka Realu z Baskami zaplanowana jest na środę 26 lutego na godzinę 21:30.