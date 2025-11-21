Real Madryt podjął decyzję w sprawie transferu Rodriego

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Media: Rodri nie przejdzie do Realu Madryt

Rodri od dłuższego czasu znajdował się na celowniku Realu Madryt. Hiszpański gigant widział w gwieździe Manchesteru City piłkarza, który mógłby wprowadzić idealny balans między defensywą a ofensywą. Plany te miały sens – Rodri od lat uchodzi za jednego z najlepszych środkowych pomocników na świecie.

Jednak wszystko wskazuje na to, że taki transfer ostatecznie nie dojdzie do skutku, mimo wcześniejszego poważnego zainteresowania ze strony Królewskich. Lider La Ligi ma swoje powody, aby zrezygnować ze starań o mistrza Europy.

Z najnowszych doniesień hiszpańskiego serwisu „Defensa Central” wynika bowiem, że Real Madryt jest zaniepokojony częstymi problemami zdrowotnymi zawodnika. Klub nie zamierza ryzykować ogromnej inwestycji, jaka byłaby konieczna przy zakupie 29-letniego Hiszpana. Królewscy doskonale wiedzą, że Manchester City nie oddałby swojego gwiazdora za mniej niż bardzo wysoką kwotę, a w obecnej sytuacji finansowej i sportowej nie są gotowi na tak duże obciążenie.

Rodri z powodzeniem występuje w barwach zespołu Obywateli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za 70 milionów euro z Atletico Madryt. Od tego czasu rozegrał 273 mecze, zdobył 26 bramek i zanotował 32 asysty, stając się kluczową postacią drużyny. Portal „Transfermarkt” wycenia 59-krotnego reprezentanta Hiszpanii na 90 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, co dodatkowo utrudnia ewentualny transfer.