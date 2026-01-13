Real Madryt podjął decyzję w sprawie szybkiego powrotu Endricka

Real Madryt ma możliwość skrócenia wypożyczenia Endricka do Olympique’u Lyon. Jak poinformował Fabrizio Romano, Królewscy podjęli już decyzję w tej sprawie.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Real Madryt nie skorzysta z tej opcji

Real Madryt nie planuje aktywować klauzuli umożliwiającej wcześniejsze zakończenie wypożyczenia Endricka. Taki zapis znajduje się w umowie z Olympique’em Lyon, ale obowiązuje jedynie do 20 stycznia. Wszystko wskazuje, że pozostanie niewykorzystany.

Decyzja madryckiego klubu wiąże się zarówno z oceną dotychczasowego pobytu Brazylijczyka we Francji, jak i z aktualną sytuacją sportową w Madrycie. W Realu panuje zadowolenie z pierwszych dni Endricka w Lyonie, a zwłaszcza z jego debiutanckiego gola. Udany pierwszy mecz potwierdził, że wypożyczenie może spełnić swój cel, czyli dać napastnikowi regularną grę i pomoc w odbudowie formy.

Sam zawodnik również pozytywnie odnajduje się w nowym otoczeniu. W Madrycie od początku zakładano, że najlepszym rozwiązaniem będzie czasowe opuszczenie klubu, zamiast sprzedaży. Lyon nie posiada opcji wykupu, a dodatkowo zobowiązał się zapewnić Endrickowi określoną liczbę występów w trakcie sezonu.

19-letni napastnik trafił do Realu latem 2024 roku z Palmeiras za 47,5 mln euro, ale w obecnym sezonie jego rola była mocno ograniczona. Kontuzja oraz rosnąca pozycja Gonzalo Garcii sprawiły, że Endrick rozegrał zaledwie trzy mecze i spędził na boisku niespełna sto minut. Wypożyczenie do Ligue 1 ma pomóc mu wrócić na właściwe tory.