Real Madryt planuje małą rewolucję. Wielka nadzieja odejdzie z klubu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Trzech piłkarzy, którzy mają opuścić Real Madryt

Real Madryt chciałby przeprowadzić małą rewolucję kadrową w trakcie letniego okna transferowego. Królewscy liczą na pozyskanie kilku nowych postaci, ale oprócz tego planują rozstania. Według najnowszych doniesień na wylocie z klubu znalazło się trzech zawodników.

W drużynie Carlo Ancelottiego brakuje miejsca dla niektórych piłkarzy. Włoski szkoleniowiec wyjaśnił na ostatniej konferencji prasowej, że konkurencja jest bardzo duża i młodsi zawodnicy muszą się wykazać większą cierpliwością.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Słyszałem, że istnieje tzw. “sprawa Gulera”, ale ta sprawa nie dotarła do mnie… Wszyscy młodzi gracze, którzy tu trafiają, muszą przejść przez pewną procedurę. To zdarzyło się Rodrygo, Viniciusowi, Fede Valverde… I spójrz, gdzie są teraz. Potrzebny jest odpowiedni czas, gdy dołączasz do najlepszej drużyny na świecie. Każdy to rozumie, a kto nie, cóż, musi zrozumieć – mówił Ancelotti.

Jak się okazuje, decyzje Ancelottiego mają doprowadzić do odejścia Ardy Gulera oraz Jesusa Vallejo. Turek już znalazł się na radarze Bayernu i Arsenalu, zaś Hiszpanowi raczej trudno będzie pozostać w czołowym klubie. Oprócz tego Real ma opuścić Fran Garcia, który nie spełnia oczekiwań sztabu szkoleniowego.

Szczególne bolesne dla Realu może okazać się odejście Gulera, za którego zapłacono 20 milionów euro. Piłkarz był sprowadzany z myślą o przyszłości, ale częste kontuzje, a następnie brak zaufania ze strony szkoleniowców przybliża zawodnika do zmiany barw.