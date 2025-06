Real Madryt otrzymał gigantyczną ofertę. 130 mln euro za gwiazdę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Saudyjscy giganci oferują 130 mln euro

Informacje o możliwym transferze Rodrygo do Arabii Saudyjskiej pojawiły się już w minionych dniach. Jednak teraz podano kwotę, za jaką miałby odejść gwiazdor Realu Madryt. Mianowicie jest to aż 130 milionów euro. Tyle są w stanie wyłożyć giganci z Bliskiego Wschodu, Al-Nassr oraz Al-Hilal.

Brazylijczyk nie miał najlepszego sezonu. Mówiono nawet o możliwym odejściu 24-latka i zainteresowaniu ze strony gigantów Premier League. Jednak Xabi Alonso na swojej pierwszej konferencji jako trener Królewskich stwierdził, że liczy na skrzydłowego i nie chce się go pozbywać.

Natomiast propozycja saudyjskich klubów może zmienić tę sytuację. Tak wysoka oferta może być trudna do odrzucenia przez władze klubu z Santiago Bernabeu. Samemu Rodrygo również zaoferowane zostało gigantyczne wynagrodzenie. To może zmienić zdanie zawodnika co do transferu.

Real ma do podjęcia trudną decyzję. Hiszpański szkoleniowiec ma zamiar stawiać na młodą gwiazdę w przyszłym sezonie, ale według portalu „Fichajes” oferta ze strony Arabii Saudyjskiej jest kusząca dla Los Blancos. Na razie jednak negocjacje trwają i nic nie jest jeszcze przesądzone.

