Real Madryt nie przestaje marzyć. Chce go w duecie z Mbappe

Real Madryt w dalszym ciągu interesuje się Erlingiem Haalandem. Florentino Perez marzy o jego duecie z Kylianem Mbappe - informuje "L'Equipe". Ten transfer może wypalić jedynie w przypadku odejścia Viniciusa Juniora.

Haaland wymarzonym transferem Pereza. Chce go u boku Mbappe

Real Madryt bardzo długo polował na Kyliana Mbappe, aż wreszcie wyczuł znakomity moment i sprowadził go po wygaśnięciu umowy z Paris Saint-Germain. Francuz szybko stał się liderem drużyny z Santiago Bernabeu, co potwierdzają znakomite statystyki z obecnego sezonu – w 33 meczach uzbierał 38 bramek oraz 6 asyst.

Choć on radzi sobie świetnie, drużyna na ogół zawodzi i może zakończyć kolejny sezon bez trofeum. W Lidze Mistrzów czeka Królewskich zacięta rywalizacja z Manchesterem City, a w La Lidze spoglądają na plecy Barcelony. Niewykluczone więc, że latem dojdzie do poważnej rewolucji kadrowej.

Wciąż nieznane są losy Viniciusa Juniora, który przeplata lepsze występy ze znacznie gorszymi i nie jest obecnie ulubieńcem kibiców. Obwinia się go za niepowodzenie i ostateczne zwolnienie Xabiego Alonso. W tym momencie bliżej mu do podpisania nowej umowy z Realem, ale sprzedaż wciąż wchodzi w grę, zwłaszcza w przypadku szalonej oferty z Arabii Saudyjskiej.

Florentino Perez byłby gotów poświęcić Viniciusa, aby spełnić marzenie o wielkim duecie na Santiago Bernabeu. Pragnie, aby Mbappe docelowo towarzyszył Erling Haaland. Nie zamierza ustawać w staraniach o gwiazdę Manchesteru City.

W przypadku transferu to Haaland zająłby centralną pozycję w ataku, a Mbappe wróciłby na lewe skrzydło, gdzie gra mu się najlepiej. Aktualnie w Realu występuje tam Vinicius.