Real Madryt nie przestaje marzyć. Chce go w duecie z Mbappe

16:37, 11. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  L'Equipe

Real Madryt w dalszym ciągu interesuje się Erlingiem Haalandem. Florentino Perez marzy o jego duecie z Kylianem Mbappe - informuje "L'Equipe". Ten transfer może wypalić jedynie w przypadku odejścia Viniciusa Juniora.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Haaland wymarzonym transferem Pereza. Chce go u boku Mbappe

Real Madryt bardzo długo polował na Kyliana Mbappe, aż wreszcie wyczuł znakomity moment i sprowadził go po wygaśnięciu umowy z Paris Saint-Germain. Francuz szybko stał się liderem drużyny z Santiago Bernabeu, co potwierdzają znakomite statystyki z obecnego sezonu – w 33 meczach uzbierał 38 bramek oraz 6 asyst.

Choć on radzi sobie świetnie, drużyna na ogół zawodzi i może zakończyć kolejny sezon bez trofeum. W Lidze Mistrzów czeka Królewskich zacięta rywalizacja z Manchesterem City, a w La Lidze spoglądają na plecy Barcelony. Niewykluczone więc, że latem dojdzie do poważnej rewolucji kadrowej.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Wciąż nieznane są losy Viniciusa Juniora, który przeplata lepsze występy ze znacznie gorszymi i nie jest obecnie ulubieńcem kibiców. Obwinia się go za niepowodzenie i ostateczne zwolnienie Xabiego Alonso. W tym momencie bliżej mu do podpisania nowej umowy z Realem, ale sprzedaż wciąż wchodzi w grę, zwłaszcza w przypadku szalonej oferty z Arabii Saudyjskiej.

Florentino Perez byłby gotów poświęcić Viniciusa, aby spełnić marzenie o wielkim duecie na Santiago Bernabeu. Pragnie, aby Mbappe docelowo towarzyszył Erling Haaland. Nie zamierza ustawać w staraniach o gwiazdę Manchesteru City.

W przypadku transferu to Haaland zająłby centralną pozycję w ataku, a Mbappe wróciłby na lewe skrzydło, gdzie gra mu się najlepiej. Aktualnie w Realu występuje tam Vinicius.