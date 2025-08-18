Real Madryt i Manchester United mają ten sam cel. To wielki angielski talent

Real Madryt oraz Manchester United planują wzmocnienia drugiej linii. Oba kluby mają na listach życzeń utalentowanego Adama Whartona z Crystal Palace - informuje Alex Crook.

Real walczy o talent Premier League. Chce go też Manchester United

Real Madryt tego lata przebudował defensywę, ściągając do tej formacji trzech nowych piłkarzy. Na Santiago Bernabeu zawitał także Franco Mastantuono, który jest raczej melodią przyszłości, a nie realnym wzmocnieniem już w tym sezonie. Xabi Alonso liczy na kolejne ruchy kadrowe – marzy mu się przede wszystkim nowy środkowy pomocnik. Królewscy nie wytypowali jednak konkretnego kandydata i dość spokojnie monitorują rynek w poszukiwaniu zawodnika, który będzie odpowiedni dla tej drużyny.

Na radarach Realu od dawna znajduje się Adam Wharton. Niewykluczone, że to właśnie 21-latek z Crystal Palace zasili szeregi hiszpańskiego giganta. Ten ruch jest natomiast uzależniony od ewentualnej sprzedaży Rodrygo, na którym Królewscy chcą zarobić około 100 milionów euro. Tylko wtedy podejmą próbę pozyskania defensywnego pomocnika.

W grze o Whartona jest także Manchester United. Giganci Premier League od dawna śledzą rozwój jednokrotnego reprezentanta Anglii, dostrzegając w nim gigantyczny potencjał. Ruben Amorim naciskał w ostatnich dniach na transfer Carlosa Baleby, ale Brighton nie wyraziło zgody. Z tego względu pojawił się temat pozyskania właśnie Whartona. Między Manchesterem United a Realem Madryt może wywiązać się ciekawa rywalizacja o jego podpis. Portal „Transfermarkt” wycenia Anglika na 45 milionów euro, choć Crystal Palace raczej zażyczy sobie znacznie większych pieniędzy.