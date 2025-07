Real Madryt ma alternatywę dla Rodriego. Zauważył go już Ancelotti

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real Madryt ma u siebie alternatywę dla Rodriego

Real Madryt od dłuższego czasu poszukuje idealnego zawodnika, który wzmocniłby środek pola po przejściu Toniego Kroosa na emeryturę. Rodri z Manchesteru City jest postrzegany jako wymarzony kandydat, ale jego pozyskanie pozostaje bardzo mało prawdopodobne. Wobec tego Królewscy muszą przyjrzeć się możliwym alternatywom.

Jednym z zawodników, którzy mają szansę na większą rolę w zespole, jest Chema Andres, a więc wychowanek akademii Los Blancos. Ten młody piłkarz, mający 20 lat, już udowodnił swój potencjał w drużynie rezerw, gdzie rozegrał 32 mecze i był kluczową postacią w trakcie sezonu 2025/2026. Warto zauważyć, że Andres zadebiutował także w pierwszym zespole pod wodzą Carlo Ancelottiego, zaliczając 40 minut w trzech spotkaniach.

Jednak nie tylko to przemawia za Andresem. Wysoki na 190 cm młody pomocnik jest porównywany do Rodriego ze względu na swoje warunki fizyczne oraz umiejętności defensywno-organizacyjne. Real Madryt wiele oczekuje od swojego talentu, zwłaszcza że Hiszpan został już włączony do kadry na Klubowe MŚ i posiada sukcesy na arenie międzynarodowej. Jest mistrzem Europy do lat 19.

W obecnej sytuacji, w której pozyskanie Rodriego jest mało prawdopodobne, Chema Andres może być najbliższą alternatywą dla Królewskich. To młody zawodnik z wielkimi ambicjami, który dzięki włączeniu do pierwszej drużyny może znacząco rozwinąć swoje umiejętności. Jednak Real Madryt potrzebuje kogoś na tu i teraz, dlatego pytanie brzmi, czy Xabiemu Alonso wystarczy cierpliwości.