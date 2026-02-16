Real Madryt zastąpił Xabiego Alonso Alvaro Arbeloą. Utrzymuje się, że to tylko trener tymczasowy, a latem klub postawi na kogoś nowego. "The Athletic" przekazuje natomiast, że umowa Arbeloi ma być ważna do 2027 roku.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa jednak zostanie na kolejny sezon?

Real Madryt wiązał wielkie nadzieje z Xabim Alonso, który latem zastąpił Carlo Ancelottiego. Jego przygoda na Santiago Bernabeu trwała jednak bardzo krótko. Stracił pracę po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii, choć nie tylko wyniki były przyczyną. Hiszpan przede wszystkim nie miał po drodze z kilkoma gwiazdami, w tym głównie Viniciusem Juniorem. Władze Królewskich postanowiły zwolnić Alonso i postawić na Alvaro Arbeloę, który do tej pory odpowiadał za grę rezerw. To miało być tylko tymczasowe rozwiązanie.

W Madrycie utrzymują, że Arbeloa pozostanie trenerem tylko do końca obecnego sezonu. Jednocześnie media łączą kolejne wielkie nazwiska z posadą w hiszpańskim klubie. Marzeniem Florentino Pereza ma być zatrudnienie Juergena Kloppa, działającego obecnie w piłkarskich strukturach Red Bulla.

Sensacyjne wieści w sprawie przyszłości Arbeloi przekazuje jednak „The Athletic”. Zdaniem dziennikarza Mario Cortegany umowa Hiszpana obowiązuje do połowy 2027 roku. To by oznaczało, że zmiana na ławce trenerskiej wcale nie jest przesądzona, a ten ma szansę utrzymać stanowisko. Real nie odniósł się do tych informacji.

🚨 JUST IN: Sources close to Alvaro Arbeloa say that he has a deal till the end of next season.



Club sources have not commented on the matter. @MarioCortegana @TheAthleticFC pic.twitter.com/oyB7qnG7yd — Madrid Zone (@theMadridZone) February 16, 2026

Nie ulega wątpliwościom, że postawienie na Arbeloę, przynajmniej tymczasowo, się sprawdziło. Poprawił wyniki Realu, a także pozytywnie wpłynął na atmosferę w szatni.