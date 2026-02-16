Real Madryt jednak nie zmieni trenera? Zaskakujące wieści ws. Arbeloi

14:50, 16. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Real Madryt zastąpił Xabiego Alonso Alvaro Arbeloą. Utrzymuje się, że to tylko trener tymczasowy, a latem klub postawi na kogoś nowego. "The Athletic" przekazuje natomiast, że umowa Arbeloi ma być ważna do 2027 roku.

Alvaro Arbeloa
Obserwuj nas w
fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa jednak zostanie na kolejny sezon?

Real Madryt wiązał wielkie nadzieje z Xabim Alonso, który latem zastąpił Carlo Ancelottiego. Jego przygoda na Santiago Bernabeu trwała jednak bardzo krótko. Stracił pracę po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii, choć nie tylko wyniki były przyczyną. Hiszpan przede wszystkim nie miał po drodze z kilkoma gwiazdami, w tym głównie Viniciusem Juniorem. Władze Królewskich postanowiły zwolnić Alonso i postawić na Alvaro Arbeloę, który do tej pory odpowiadał za grę rezerw. To miało być tylko tymczasowe rozwiązanie.

W Madrycie utrzymują, że Arbeloa pozostanie trenerem tylko do końca obecnego sezonu. Jednocześnie media łączą kolejne wielkie nazwiska z posadą w hiszpańskim klubie. Marzeniem Florentino Pereza ma być zatrudnienie Juergena Kloppa, działającego obecnie w piłkarskich strukturach Red Bulla.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Sensacyjne wieści w sprawie przyszłości Arbeloi przekazuje jednak „The Athletic”. Zdaniem dziennikarza Mario Cortegany umowa Hiszpana obowiązuje do połowy 2027 roku. To by oznaczało, że zmiana na ławce trenerskiej wcale nie jest przesądzona, a ten ma szansę utrzymać stanowisko. Real nie odniósł się do tych informacji.

Nie ulega wątpliwościom, że postawienie na Arbeloę, przynajmniej tymczasowo, się sprawdziło. Poprawił wyniki Realu, a także pozytywnie wpłynął na atmosferę w szatni.