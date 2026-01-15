Real Madryt i Barcelona obserwują wielki talent. Giganci chcą pomocnika

Real Madryt i Barcelona planują latem ruszyć po zawodnika Ajaxu Amsterdam. Dziennik "AS" donosi, że na celowniku gigantów znajduje się Rayane Bounida.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rayane Bounida na liście życzeń hiszpańskich gigantów

Real Madryt po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną (2:3) zdecydował się na radyklany krok i zwolnił Xabiego Alonso ze stanowiska trenera. Tymczasowym opiekunem zespołu został Alvaro Arbeloa. Królewscy po tej zmianie kompromitowali się w Pucharze Króla, przegrywając z drugoligowym Albacete (2:3).

Znacznie spokojniej sytuacja wygląda w Dumie Katalonii, która w tym sezonie zmierza po drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Hiszpańscy giganci od lat rywalizują nie tylko na boisku, ale również na rynku transferowym, nieustannie poszukując młodych talentów.

Według hiszpańskiego dziennika „AS”, celem letniego okna transferowego zarówno Królewskich, jak i Blaugrany jest Rayane Bounida, 19-letni ofensywny pomocnik Ajaxu Amsterdam. Belg marokańskiego pochodzenia wyróżnia się w holenderskim klubie znakomitymi umiejętnościami technicznymi, kreatywnością i dużym potencjałem.

Bounida dołączył do akademii Ajaxu w 2022 roku z młodzieżowej drużyny Anderlechtu i od tego czasu systematycznie rozwija swoje umiejętności. W seniorskiej drużynie Amsterdamczyków rozegrał już 13 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył pięć asyst. Zawodnik reprezentuje Belgię w kategorii U-21. Jego obecny kontrakt w Ajaxie obowiązuje do czerwca 2028 roku. Największe europejskie kluby są w pełni świadome, że Bounida jest jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy swojego pokolenia.