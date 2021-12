PressFocus Na zdjęciu: Marcelo

Real Madryt nie wyklucza odejścia kilku zawodników podczas styczniowego okna transferowego. Królewscy chętnie pożegnaliby się między innymi z Garethem Bale’m oraz Isco. W Madrycie czekają na oferty dla obu piłkarzy.

Real Madryt jest gotowy na pożegnanie się z kilkoma piłkarzami już podczas styczniowego okna transferowego

Królewscy chcieliby się rozstać przede wszystkim z Garethem Bale’m i Isco

Zielone światło na odejście mogą otrzymać także Marcelo, Mariano Diaz, Luka Jović i Eden Hazard

Kto może odejść w styczniu z Realu?

Obecne kontrakty Garetha Bale’a i Isco obowiązują tylko do końca obecnego sezonu. Obaj zawodnicy nie znajdują się w planach trenera Carlo Ancelottiego i nie otrzymają ofert przedłużenia dotychczasowych umów. Nie mogą również liczyć na to, że wiosną będą otrzymywać szanse występu, dlatego zdaniem Realu najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie już w styczniu.

To jednak niejedyni piłkarze, którzy mogą otrzymać “zielone światło” na odejście podczas styczniowego okna transferowego. Jak informuje Marca Real Madryt nie zamierza stawać na przeszkodzie Marcelo, jeżeli ten zdecyduje się na zmianę klubu. Doświadczony Brazylijczyk w tym sezonie sporadycznie pojawia się na murawie i być może rozważy możliwość transferu.

Real Madryt jest również gotowy na rozmowy z zainteresowanymi klubami w sprawie transferu Mariano Diaza, Luki Jovicia i Eden Hazarda. Ostatniego z nich Królewscy są podobno gotowi zaoferować londyńskiej Chelsea w ramach rozliczenia za transferu Reece’a Jamesa.

Kto trafi do Realu Madryt?

Za kadencji Florentino Pereza Real Madryt nie wykazuje się dużą aktywnością na rynku transferowym podczas zimowego okna. Do stolicy Hiszpanii w styczniu nowi zawodnicy trafiają bardzo rzadko. Gdy szkoleniowcem zespołu był jeszcze Jose Mourinho, dołączył do niego Emmauel Adebayor. Z kolei ostatnim piłkarzem, który podpisał w styczniu kontrakt z Realem był Reinier, ale miało to miejsce dwa lata temu.

W klubie z siedzibą na Santiago Bernabeu panuje przekonanie, że w styczniu rzadko dostępni są wartościowi piłkarze. Dlatego tez władze Realu ten czas wolą poświęcić na prace związane ze wzmocnieniem zespołu latem.Teraz ich celem może być finalizacja rozmów w sprawie sprowadzenia Kyliana Mbappe i Antonio Rudigera, których kontrakty odpowiednio z PSG i Chelsea wygasają z końcem czerwca.

