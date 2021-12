PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Real Madryt chce spełnić oczekiwania trenera Carlo Ancelottiego, a jednocześnie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Królewscy chcieliby sprowadzić na Santiago Bernabeu zawodnika Chelsea Reece’a Jamesa, a w ramach rozliczenia odesłać do Londynu Edena Hazarda.

Reece James jest głównym kandydatem Carlo Ancelottiego do wzmocnienia prawej strony Realu Madryt

Królewscy są gotowi zaoferować Chelsea gotówkę, ale również Edena Hazarda w ramach rozliczenia

Realowi nie będzie łatwo przekonać The Blues do oddania swojego 22-letniego piłkarza

James do Madrytu, Hazard do Londynu

Wzmocnienie prawej strony defensywy jest jednym z priorytetów szkoleniowca Realu Carlo Ancelottiego. Co prawda Włoch ma do swojej dyspozycji Daniego Carvajala, ale ten w ostatnich miesiącach często boryka się z problemami zdrowotnymi. Zdaniem trenera Królewskich sprowadzenie nowego prawego obrońcy jest konieczne i ma już nawet swojego kandydata.

Jak informuje El Nacional, Ancelotti zwrócił się do prezydenta klubu Florentino Pereza z prośbą o zbadanie możliwości pozyskania Reece’a Jamesa z Chelsea. Włoch bardzo dobrze orientuje się w możliwościach piłkarza, bowiem mógł się mu dokładnie przyglądać podczas okresu swojej pracy w Evertonie. Obecnie 22-latek jest bardzo ważnym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Thomasa Tuchela, a swoją postawą w ostatnim czasie zwrócił na siebie uwagę innych klubów.

Piłkarz Chelsea jest obecnie wyceniany na około 60 milionów euro, ale londyński klub nie jest zainteresowany jego sprzedażą. Niewykluczone jednak, że Real spróbuje przekonać The Blues do przeanalizowania ich oferty. Królewscy są nie tylko gotowi zaoferować Chelsea konkretną kwotę, ale również oddać w ramach rozliczenia Edena Hazarda, który nie zdołał odnaleźć się w stolicy Hiszpanii.

Władze Królewskich muszą jednak liczyć się z tym, że negocjacje z mającą duże ambicje Chelsea będą bardzo trudne. Kluczowe w tej kwestii może być przekonanie samego piłkarza do przenosin do Madrytu. To również nie będzie łatwe, bowiem James jest mocno związany z londyńskim klubem, którego jest wychowankiem.

