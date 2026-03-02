Real Madryt myśli o nadchodzących wzmocnieniach. Hiszpanie nie zamierzają rezygnować ze starań o Alexisa Mac Allistera. Gwiazda Liverpoolu pozostaje letnim celem Królewskich - przekazuje "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexis Mac Allister celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt w poniedziałkowy wieczór będzie chciał odpowiedzieć FC Barcelonie i znów zbliżyć się do nich na jeden punkt. Zespół prowadzony przez Alvaro Arbeloę zmierzy przed własną publicznością z Getafe. Królewscy są oczywiście faworytami tego starcia, ale ten sezon nauczył nas, że zespół czasami potrafi niespodziewanie zgubić punkty. Florentino Perez chce to jak najszybciej wyeliminować i już myśli o letnich wzmocnieniach.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Real Madryt może przeprowadzić hit transferowy. Jeden z angielskich dziennikarzy jest przekonany, że do Hiszpanii trafi Alexis Mac Allister. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnych przenosin gwiazdy Liverpoolu na Estadio Santiago Bernabeu przekazuje „TEAMtalk”. Otóż Argentyńczyk jest głównym celem transferowym Królewskich.

Warto zaznaczyć, że nie tylko Real Madryt spogląda w kierunku Alexisa Mac Allister. Również Manchester United wykazuje zainteresowanie piłkarzem Liverpoolu. Nadchodzące lato zapowiada się niezwykle ciekawie w kontekście przyszłości mistrza świata. Argentyńczyk niewątpliwie może być bohaterem najgłośniejszych letnich przenosin.

W obecnym sezonie Alexis Mac Allister rozegrał 39 spotkań w koszulce Liverpoolu. Argentyński pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik The Reds może również pochwalić się czterema asystami.