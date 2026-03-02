Real Madryt nie zmienia planów. Gwiazda Liverpoolu głównym celem transferowym

17:25, 2. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Real Madryt myśli o nadchodzących wzmocnieniach. Hiszpanie nie zamierzają rezygnować ze starań o Alexisa Mac Allistera. Gwiazda Liverpoolu pozostaje letnim celem Królewskich - przekazuje "TEAMtalk".

Florentino Perez
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexis Mac Allister celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt w poniedziałkowy wieczór będzie chciał odpowiedzieć FC Barcelonie i znów zbliżyć się do nich na jeden punkt. Zespół prowadzony przez Alvaro Arbeloę zmierzy przed własną publicznością z Getafe. Królewscy są oczywiście faworytami tego starcia, ale ten sezon nauczył nas, że zespół czasami potrafi niespodziewanie zgubić punkty. Florentino Perez chce to jak najszybciej wyeliminować i już myśli o letnich wzmocnieniach.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Real Madryt może przeprowadzić hit transferowy. Jeden z angielskich dziennikarzy jest przekonany, że do Hiszpanii trafi Alexis Mac Allister. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnych przenosin gwiazdy Liverpoolu na Estadio Santiago Bernabeu przekazuje „TEAMtalk”. Otóż Argentyńczyk jest głównym celem transferowym Królewskich.

Warto zaznaczyć, że nie tylko Real Madryt spogląda w kierunku Alexisa Mac Allister. Również Manchester United wykazuje zainteresowanie piłkarzem Liverpoolu. Nadchodzące lato zapowiada się niezwykle ciekawie w kontekście przyszłości mistrza świata. Argentyńczyk niewątpliwie może być bohaterem najgłośniejszych letnich przenosin.

W obecnym sezonie Alexis Mac Allister rozegrał 39 spotkań w koszulce Liverpoolu. Argentyński pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik The Reds może również pochwalić się czterema asystami.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź