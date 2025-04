Real Madryt czy Manchester City? Rodri zdecydował

Manchester City może czuć ulgę, bowiem Rodri nie zamierza opuszczać klubu. Jak twierdzi Bild, hiszpański pomocnik nie będzie naciskał na transfer do Realu Madryt mimo dużego zainteresowania Królewskich.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri chce zostać w Manchesterze City

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego postara się o sprowadzenie środkowego pomocnika. Florentino Perez chce ściągnąć zawodnika, który będzie w stanie zapełnić lukę po odejściu Toniego Kroosa. Były reprezentant Niemiec po zakończeniu poprzedniego sezonu postanowił zakończyć karierę. Prezydent klubu uważa, że idealnym następcą byłby Rodri z Manchesteru City.

Perez za wszelką cenę chce ściągnąć Rodriego i nie zamierza oszczędzać na transferze. Real jest gotów wydać olbrzymie pieniądze, aby zapewnić sobie usługi mistrza Europy. Problem jednak w tym, że inne podejście w tej sprawie ma sam zainteresowany.

Według informacji dziennika Bild reprezentant Hiszpanii jest zadowolony z pobytu w Manchesterze i nie ma w planach naciskać na transfer do Realu. Ponadto Obywatele liczą na to, że w najbliższym czasie Rodri zdecyduje się podpisać nowy kontrakt. Niebawem mają ruszyć rozmowy, które zostały wstrzymane ze względu na poważną kontuzję. Obecna umowa wygasa w połowie 2027 roku.

Rodri w trwającym sezonie wystąpił jedynie w 3 meczach. W spotkaniu z Arsenalem w 5. kolejce Premier League zerwał więzadła krzyżowe, przez co do dziś nie wrócił na boisko. Do gry ma wrócić dopiero w przyszłym sezonie bądź w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata.

Warto odnotować, że Rodri w przeszłości grał na hiszpańskich boiskach. Zanim trafił do Manchesteru City, bronił barw Atletico Madryt i Villarrealu.