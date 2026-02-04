Real Madryt chce zawodnika z Premier League. Gigant szykuje głośny transfer

Real Madryt oraz Atletico Madryt zamierzają latem pozyskać Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur - informuje "TyC Sports". Argentyńczyk chce zmienić otoczenie po sezonie.

Cristian Romero na radarze Realu Madryt i Atletico

Real Madryt i Atletico Madryt poszukują wzmocnień w środku obrony. Jednym z priorytetowych celów obu hiszpańskich gigantów jest Cristian Romero z Tottenhamu Hotspur. Według doniesień „TyC Sports”, Argentyńczyk jest niezadowolony z obecnego klubu i gotowy na zmianę otoczenia po zakończeniu sezonu.

27-letni Romero już wiosną ubiegłego roku deklarował chęć gry w La Liga, zanim podpisał czteroletni kontrakt z Tottenhamem. Wówczas Atletico prowadziło rozmowy z klubem, ale nie zdecydowało się na ofertę, uznając cenę 60 milionów euro za zbyt wysoką. Dodatkowo Rojiblancos wydali 26 milionów euro na Davida Hancko. Choć w obliczu możliwego odejścia Jose Marii Gimeneza latem, zainteresowanie Romero może powrócić.

Romero dołączył do Tottenhamu latem 2021 roku w ramach wypożyczenia z Atalanty Bergamo, a następnie wykupiono go z Włoch za 52 miliony euro. Od tego czasu stał się jednym z kluczowych zawodników w defensywie angielskiego zespołu. W bieżącym sezonie Romero rozegrał 27 spotkań, strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty.

Środkowy obrońca swoją karierę budował w Argentynie i we Włoszech. Jego doświadczenie w Premier League, połączone z siłą fizyczną i skutecznością w grze ofensywnej, sprawiają, że jest pożądanym zawodnikiem na rynku transferowym w Europie.

