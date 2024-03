Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wyznaczył cel transferowy na letnie okno w 2025 roku

Na radarze klubu znalazł się Reece James z Chelsea

Anglik aktualnie zmaga się z kontuzją, która może wykluczyć go z gry do końca sezonu

Reece James celem transferowym Realu Madryt na 2025 rok

Real Madryt w najbliższych miesiącach będzie z coraz większą uwagą przyglądał się dostępnym opcjom na rynku do wzmocnienia pozycji prawego obrońcy. Póki co, na następny sezon miejsce w składzie Królewskich mają Dani Carvajal oraz Lucas Vasquez.

Z najnowszych doniesień portalu Fichajes.net wynika, że celem Realu Madryt został Reece James. Anglik jest uważany za spory talent, lecz jego rozwój hamują liczne kontuzje. Aktualnie 24-latek jest po operacji ze względu na uraz ścięgna podkolanowego, która wyklucza go z gry być może do końca bieżącej kampanii.

Reprezentant Anglii miałby trafić na Santiago Bernabeu dopiero latem 2025 roku. Florentino Perez po przedłużeniu kontraktu z Vasquezem zapowiedział brak wzmocnień na pozycji prawego obrońcy w najbliższym oknie transferowym.

James w pierwszym zespole The Blues występuje od sezonu 2019/2020. W tym czasie rozegrał dla Chelsea 156 meczów, w których strzelił 11 bramek i zaliczył 21 asyst. Kontrakt Anglika z klubem obowiązuje do czerwca 2024 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.