Real Madryt chce pozyskać skrzydłowego Juventusu

Andrea Cambiaso zbiera dobre noty w Serie A

Zwolennikiem tego zawodnika jest Carlo Ancelotti

Do transferu miałoby dojść latem

Zawodnik Juventusu trafi do Madrytu?

23-letni Włoch błyszczy w składzie dowodzonym przez Massimiliano Allegrego. Jak dotąd wystąpił w 21 meczach i zanotował w nich cztery asysty. Dużym atutem Andrei Cambiaso jest jego wszechstronność. Może grać bowiem zarówno na lewym skrzydle, jak i na prawym.

Co prawda umowa Cambiaso z Juventusem jest ważna do lata 2027 roku, ale nie wiadomo czy zawodnik będzie kontynuować karierę właśnie w Serie A. Wielkim entuzjastą talentu tego gracza jest trener Realu Madryt Carlo Ancelotti, który namawia zarząd do tego, by pozyskać go latem.

Wartość rynkowa Cambiaso to 15 milionów euro, ale możliwe, że Stara Dama oczekiwałaby za swego gracza większych pieniędzy. Włoch występuje w Juventusie od lipca 2022 roku, gdy kupiono go z Genoi. Później występował jeszcze na wypożyczeniu w Bolognii.

