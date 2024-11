Real Madryt chce gwiazdkę Milanu. Batalia o transfer pomocnika

GONZALEZ OSCAR / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Reijnders na radarze Realu Madryt, Milan kusi go nowym kontraktem

AC Milan po kiepskim starcie w Serie A powoli zaczyna wracać na właściwą ścieżkę. Jednym z wyróżniających się zawodników w zespole Paulo Fonseki jest reprezentant Holandii – Tijani Reijnders. Pomocnik przeniósł się na San Siro zaledwie kilkanaście miesięcy temu.

Inwestycja w środkowego pomocnika AZ Alkmaar kosztowała Milan ok. 20 milionów euro. Natomiast szybko okazało się, że transfer wychowanka PEC Zwolle był strzałem w dziesiątkę. Ostatnie występy Reijndersa udowadniają, że jest jednym z kluczowych graczy w klubie.

Co ciekawe 26-latek przykuł w ostatnich tygodniach uwagę czołowych klubów w Europie. Niedawno pisaliśmy, że Manchester City rozważa transfer Holendra w miejsce Rodriego. Z kolei w Anglii można było przeczytać o zainteresowaniu ze strony Tottenhamu.

Kolejny klub, który umieścił Reijndersa pod obserwacją to Real Madryt. Królewscy są pod wrażeniem formy gracza Milanu, a jego występ w bezpośrednim meczu tylko utwierdził ich w przekonaniu, że pomocnik ma w sobie duży talent. Sprowadzenie 19-krotnego reprezentanta Holandii nie będzie jednak łatwym zadaniem. Jak podaje portal Calciomercato.it za wszelką cenę zawodnika chce zatrzymać Milan.

Zarząd klubu z Mediolanu jest gotów zaoferować mu prawie dwukrotnie wyższy kontrakt. Obecnie pomocnik zarabia ok. 1.7 mln euro rocznie, lecz na mocy nowej umowy jego wynagrodzenie miałoby wynieść 3 mln euro. Zmianie uległaby również długość kontraktu. Zamiast obecnego zobowiązania do czerwca 2028 dokument zostałby przedłużony do 2030 roku.