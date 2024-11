PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders na radarze Manchesteru City

Mimo że AC Milan gra w kratkę podczas obecnego sezonu, to Tijjani Reijnders cały czas prezentuje wysoki poziom. 26-letni pomocnik jest aktualnie najlepszym piłkarzem zespołu Rossonerich. Doskonała postawa holenderskiego zawodnika nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Wychowanek PEC Zwolle był ostatnio łączony z Liverpoolem oraz Tottenhamem Hotspur, a teraz do gry o podpis piłkarza dołączył kolejny potentat.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez włoski serwis “Calciomercato” Tijjani Reijnders wzbudził zainteresowanie również innej angielskiej potęgi, a mianowicie Manchesteru City. Włodarze Obywateli szukają bowiem zastępcy kontuzjowanego Rodriego, który w trwających rozgrywkach nie wybiegnie już na boisko. Rozchwytywany Holender byłby bardzo ciekawym kandydatem do zastąpienia zdobywcy Złotej Piłki.

AC Milan ma świadomość, że ich gwiazda znajduje się na celowniku wielu klubów, dlatego chce jak najszybciej przedłużyć kontrakt z Tijjanim Reijndersem. Obecna umowa środkowego pomocnika z mediolańską ekipą jest ważna do 30 czerwca 2028 roku, a nowa miałaby obowiązywać do końca kampanii 2029/2030. Zawodnik najprawdopodobniej otrzymałby podwyżkę, która miałaby zachęcić go do pozostanie w stolicy mody.

Tijjani Reijnders z powodzeniem występuje w koszulce zespołu Rossonerich od lipca 2023 roku, gdy przeprowadził się na San Siro za ponad 20 miliona euro z AZ Alkmaar.