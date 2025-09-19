Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (Real Madryt - Olympique Marsylia)

Real gotowy walczyć o pomocnika Liverpoolu

Czy Real Madryt potrzebuje kolejnego zawodnika środka pola? W tej chwili w centralnej części boiska mogą występować przede wszystkim Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde i Dani Ceballos. Arda Güler i Jude Bellingham także mogą zostać przesunięci niżej. Jednak Xabi Alonso potrzebuje kolejnego pomocnika z „prawdziwego zdarzenia”. Dlatego Hiszpan miał zasygnalizować konieczność przeprowadzenia dużego tranferu.

Kto może trafić na Santiago Bernabeu? Portal Fichajes.net przekonuje, że Real bacznie przygląda się sytuacji Ryana Gravenbercha. To właśnie reprezentant Holandii został oceniony przez Alonso jako zawodnik, który idealnie pasuje do jego koncepcji. Trener Los Blancos jest pod wrażeniem siły fizycznej 23-latka i jego umiejętności odzyskiwania futbolówki.

Gravenberch w lecie 2023 roku zamienił Bayern Monachium na Liverpool za 40 milionów euro. Teraz jest wyceniany na 75 milionów. Real bez wątpienia stać na taki ruch. Jednak zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest, że wychowanek Ajaxu dołączy do Królewskich, jeżeli wcześniej madrytczycy pożegnają jednego z wyżej wymienionych zawodników. Najwięcej mówi się przede wszystkim o sprzedaży Ceballosa.