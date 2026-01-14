Real Madryt chce gwiazdę Arsenalu. Gigant szykuje transferowy hit

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Gabriel Martinelli na celowniku Królewskich

Real Madryt już teraz pracuje nad planami na letnie okno transferowe Jednym z nazwisk, które znalazły się na krótkiej liście potencjalnych wzmocnień ofensywy, jest Gabriel Martinelli. Jak informuje serwis „Defensa Central”, skrzydłowy Arsenalu wzbudził poważne zainteresowanie Królewskich.

Madrycki gigant zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga. Nie wszystko układa się po myśli władz klubu. Rozczarowująca postawa w fazie ligowej Ligi Mistrzów, gdzie Real plasuje się dopiero na siódmej pozycji, oraz zwolnienie Xabiego Alonso sprawiają, że na Santiago Bernabeu mówi się o gruntownej przebudowie zespołu.

W tym kontekście nazwisko Martinellego pojawia się coraz częściej. Brazylijczyk od lat jest jednym z filarów ofensywy Arsenalu. Od momentu transferu z Ituano w 2019 roku skrzydłowy imponuje dynamiką, intensywnym pressingiem. 24-letni skrzydłowy w trwającym sezonie zdobył dziewięć bramek w 24 meczach.

Londyńczycy wyceniają Brazylijczyka na 100 milionów euro i nie zamierzają łatwo rozstawać się z jednym ze swoich kluczowych zawodników. Zainteresowanie Martinellim ma być ściśle powiązane z niepewną przyszłością Viniciusa Juniora. W hiszpańskich mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje, że gwiazda Królewskich rozważa zmianę otoczenia. Nie brakuje także doniesień, według których Real mógłby rozpatrywać transferową wymianę z Arsenalem.