Real Madryt chce zawodnika z Premier League. Jest wyceniany na 85 mln euro

Adam Wharton w kręgu zainteresowań Królewskich

Real Madryt chce latem sprowadzić defensywnego pomocnika. Okazuje się, że jednym z głównych celów transferowych Królewskich jest Adam Wharton z Crystal Palace. 21-letni Anglik zachwycą wysoką formę na boiskach Premier League, a jego rozwój od dłuższego czasu śledzą skauci mistrza Hiszpanii.

Według najnowszych doniesień, Los Blancos nie zamierzają zwlekać i już planują złożyć oficjalną oferty. Klub jest pod dużym wrażeniem postępów Anglika, a główny skaut hiszpańskiego giganta jest jego wielkim zwolennikiem.

Crystal Palace pozyskało Whartona z Blackburn Rovers za 21 mln euro. Teraz londyński klub za swojego zawodnika oczekuje kwoty 85 mln euro. W najbliższym czasie Wharton może stać się jednym z najbardziej pożądanych pomocników na rynku transferowym. Dodajmy, że zawodnik The Eagles trafił na listę życzeń Manchesteru City, Manchesteru United i Liverpoolu.

Wharton zadebiutował w reprezentacji Anglii w czerwcu ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek jego przygody z kadrą. Brytyjskie media spekulują, że 21-letni pomocnik może w tym roku otrzymać kolejne powołania od selekcjonera. W tym sezonie przeszedł operację pachwiny i wypadł na kilka miesięcy z gry, a we wszystkich rozgrywkach rozegrał 16 meczów i zanotował jedną asystę.