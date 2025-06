fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt ma przedłużyć kontrakt Brahima Diaza

Brahim Diaz to ofensywny zawodnik Realu Madryt, mający wciąż ważną umowę z klubem. 10-krotny reprezentant Maroka trafił do jednego z gigantów La Liga w 2019 roku z Manchesteru City. Hiszpański klub wyłożył na transakcję mniej więcej 17 milionów euro. Tymczasem interesujące wiadomości w sprawie zawodnika przekazał Fichajes.net.

Źródło dało do zrozumienia, że Real rozważa przedłużenie kontraktu napastnika o kolejne kilka sezonów. Tym samym to sprawia, że władze klubu z Madrytu demonstrują pełne zaufanie do 25-latka, przekonuje Fichajes.net.

Jasne ma być też, że dużym entuzjastą talentu Brahima Diaza w Realu jest trener Xabi Alonso. Były szkoleniowiec Bayeru Leverkusen ma uważać zawodnika za jeden z kluczowych elementów ofensywy Los Blancos.

Brahim Diaz to gracz, który pierwsze kroki stawiał w Maladze. Z kolei w lipcu 2015 roku piłkarz zasilił Manchester City. Real nie miał natomiast później oporów, aby wyłożyć na transakcję konkretna sumę.

W ostatniej kampanii Brahim Diaz wystąpił łącznie w 52 meczach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył też siedem asyst. Na boisku spędził ponad 2100 minut. Aktualnie natomiast Real bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Piłkarz jest w kadrze na te rozgrywki. W pierwszym spotkaniu na tym turnieju Królewscy zmierzą się z Al-Hilal. Z kolei kolejnymi przeciwnikami będą Pachuca czy RB Salzburg.

