Real liczy na transfer młodej gwiazdy. Pomóc może Bellingham

Real Madryt dołączył do drużyn, które myślą o transferze Jobe'a Bellinghama. Jak podaje portal TBR Football wśród zainteresowanych znalazła się również Borussia Dortmund.

Independent Photo Agency Srl / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Jude Bellingham

Jobe Bellingham w kręgu zainteresowań Realu Madryt

Real Madryt od lat na rynku transferowym szuka młodych zawodników z myślą o przyszłości. Florentino Perez nie raz udowadniał, że nie boi się wydać grubych milionów, aby sprowadzić do klubu utalentowanego juniora. Ostatnim takim przykładem jest Endrick, za którego mimo zaledwie 18 lat zapłacono prawie 50 milionów euro.

W przeszłości Los Blancos skupiali się głównie na rynku brazylijskim. Natomiast tym razem ich uwagę przykuł reprezentant Anglii do lat 21. Jak donosi portal TBR Football z transferem do Realu Madryt łączony jest Jobe Bellingham, czyli młodszy brat Jude’a Bellinghama.

Młodszy z braci Bellingham występuje aktualnie w Sunderlandzie, do którego trafił w lipcu 2023 roku z Birmingham. 19-latek bardzo szybko stał się ważną postacią w zespole. W pierwszym sezonie w nowym klubie rozegrał aż 45 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zaliczył jedną asystę. Coraz więcej wskazuje na to, że Jobe ma potencjał, aby osiągnąć poziom starszego brata. Dlatego Królewscy, aby nie płacić zbyt wygórowanej kwoty w przyszłości, planują zakontraktować piłkarza najszybciej jak to możliwe.

Na przeszkodzie Realu Madryt stoją jednak inne kluby. Jobe Bellingham przykuł również uwagę Borussii Dortmund, gdzie w przeszłości występował jego starszy brat. Oprócz tego środkowy pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań m.in. Chelsea, Aston Villi czy Arsenalu.

W aktualnym sezonie Bellingham ma na swoim koncie dwie bramki i dwie asysty w siedemnastu meczach w Championship.