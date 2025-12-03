Real i Barcelona na czele wyścigu. Walczą o niemiecką gwiazdę

Real Madryt oraz Barcelona mają na liście życzeń gwiazdora Borussii Dortmund. Nico Schlotterbeck naciska na transfer, a klub woli go sprzedać do Hiszpanii - informuje "Mundo Deportivo".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Florentino Perez i Joan Laporta

BVB odrzuca Bayern. Real i Barcelona coraz bliżej gwiazdy

Barcelona w przyszłym roku zamierza ściągnąć nowego środkowego obrońcę. Po odejściu Inigo Martineza nie udało się znaleźć w drużynie odpowiedniego partnera dla Pau Cubarsiego. Hansi Flick jest zwolennikiem transferu Nico Schlotterbecka, z którym miał okazję współpracować już w reprezentacji Niemiec. To samo nazwisko znajduje się na listach życzeń innych gigantów, w tym Realu Madryt oraz Bayernu Monachium. Borussia Dortmund ma świadomość, że najprawdopodobniej nie zdoła zatrzymać gwiazdora, gdyż ten preferuje transfer do klubu z wyższej półki.

Schlotterbeck nie przedłuży wygasającej w 2027 roku umowy. Dla Borussii Dortmund to sygnał, że musi go sprzedać w ciągu najbliższych miesięcy. Niewykluczone, że do transferu dojdzie zimą, choć bardziej prawdopodobny termin to koniec sezonu i letnie okienko. Bayern pragnie go sprowadzić, ale ma najmniejsze szanse, gdyż klub z Signal Iduna Park nie chce wzmacniać bezpośredniego rywala i przy podobnej ofercie odeśle go do Hiszpanii.

Real oraz Barcelona stoją więc na czele wyścigu o Schlotterbecka. Wstępna wycena wynosi 45 milionów euro, ale ta kwota może jeszcze ulec zmianie. Niemieckiego stopera cechuje wiodąca lewa noga, wyprowadzenie piłki oraz dynamika. Na Signal Iduna Park występuje od 2022 roku i w tym czasie znakomicie się rozwinął.