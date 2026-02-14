Real Madryt dostał ultimatum. Perez usłyszał, że gwiazda rozważa odejście

Arda Guler spotkał się z Florentino Perezem, aby omówić swoją przyszłość. Jak podaje Fichajes pomocnik poinformował Real Madryt, że rozważa odejście. Zostanie w klubie, jeśli spełnią jego warunek.

Arda Guler odejdzie, chyba że Real Madryt spełni jego warunek

Real Madryt w sezonie przejściowym, jak została nazwana obecna kampania, notuje przeciętne wyniki. O ile sytuacja w La Liga jest przyzwoita, tak w Lidze Mistrzów poszło im gorzej, niż zakładali. W ostatniej kolejce stracili szanse na bezpośredni awans, przez co muszą przejść dodatkową rundę play-off. Na dodatek opadli z Pucharu Króla i przegrali finał Superpucharu Hiszpanii.

Alvaro Arbeloa, który w styczniu zastąpił Xabiego Alonso, nie może być pewny przyszłości na Bernabeu. Media sugerują, że jest opcją tymczasową, ale w klubie twierdzą, że podpisał kontrakt dłuższy niż tylko do czerwca. Jego umiejętności trenerskie nie przekonują części zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Arda Guler, który domaga się zatrudnienia nowego szkoleniowca.

Fichajes informuje, że Guler w obliczu rosnącego zainteresowania jego osobą na rynku transferowym, postawił Realowi Madryt ultimatum. Pomocnik spotkał się z Florentino Perezem i poinformował go o chęci odejścia. Jest możliwość, że zostanie na Bernabeu, ale warunkiem, jaki Królewscy muszą spełnić, jest zatrudnienie bardziej doświadczonego menedżera o większym autorytecie.

Guler cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród klubów z Premier League i Serie A. W przeszłości utalentowanego pomocnika łączono m.in. z Arsenalem, Juventusem czy AC Milanem. W barwach Realu Madryt gra od lipca 2023 roku i łącznie uzbierał jak dotąd 96 meczów, w których zdobył 15 goli i zanotował 23 asysty.

