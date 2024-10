Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Raul Moro

Raul Moro przyciąga uwagę angielskich gigantów

Raul Moro pokazuje się z bardzo dobrej strony na początku obecnego sezonu. 21-letni skrzydłowy rozegrał łącznie 10 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Młodzieniec imponuje szybkością oraz ponadprzeciętną techniką, a to nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to Raul Moro może kontynuować swoją karierę w Premier League.

Jak donosi hiszpański portal “Fichajes.net”, lewy napastnik wzbudził zainteresowanie trzech angielskich potęg – Manchesteru City, Liverpoolu oraz Tottenhamu Hotspur. Skauci wymienionych klubów bacznie monitorują postępy młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii. Zatem niewykluczone, że w przyszłości jeden z potentatów złoży ofertę za gwiazdę Realu Valladolid.

Raul Moro występuje w barwach beniaminka La Ligi od lipca 2023 roku, gdy trafił na Estadio Jose Zorrilla z Lazio Rzym. Na początku transakcja odbyła się na zasadzie wypożyczenia, a następnie Pucela wykupiła zawodnika za 2,5 miliona euro. Real Valladolid dokonał więc inwestycji, która za kilka miesięcy powinna się spłacić i to z nawiązką. Według prasy władze Fioletowo-Białych mogą liczyć na zarobek rzędu 10-20 milionów euro.

Kontrakt hiszpańskiego skrzydłowego z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia włodarzy Realu Valladolid w bardzo dobrej pozycji negocjacyjnej. Podopieczni Paulo Pezzolano nie najlepiej rozpoczęli kampanię 2024/2025. W tym momencie mają na swoim koncie 8 punktów, przez co zajmują odległe 18. miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, La Ligi.