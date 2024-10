Vinicius Junior wygra Złotą Piłkę. Takie informacje przekazał dziennik "AS", który wprost stwierdził, że gracz Realu Madryt 28 października pierwszy raz w karierze zdobędzie tę nagrodę.

Źródło: AS

Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Vinicius Junior wygra Złotą Piłkę!

Wszystko wskazuje na to, że zwycięzcą Złotej Piłki w 2024 roku zostanie Vinicius Junior z Realu Madryt. Informacje te przekazał dziennik “AS”, który jasno stwierdza, że 24-latek w przyszły poniedziałek pierwszy raz w karierze zdobędzie tę prestiżową nagrodę.

Brazylijczyk jest jednym z najlepszych graczy nie tylko jeśli chodzi o Królewskich, ale także na całym świecie. Można powiedzieć, że to on w znacznym procencie przyczynił się wygrania Ligi Mistrzów przez klub z Madrytu oraz zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. W całym poprzednim sezonie zdobył on w sumie 24 bramki i zanotował 11 asyst w 39 meczach w klubowej piłce. Z kolei w tej kampanii ma już na koncie pięć trafień i siedem asyst w 13 grach.

Poza Viniciusem Juniorem wśród nominowanych do tej nagrody znalazł się m.in. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Erling Haaland oraz Nico Williams. Głównym rywalem Brazylijczyka był jednak Rodri z Manchesteru City. Decyzją kapituły to jednak popularny “Vini” sięgnie po Złotą Piłkę. Uroczysta gala podczas której odbędzie się rozdanie nagród i oficjalnie poznamy zwycięzcę będzie miała miejsce 28 października w paryskim Teatrze Chatelet.

