Rasmus Hojlund wróci do Serie A? Manchester United podał cenę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund wyceniony na 60 milionów euro

Rasmus Hojlund może odejść z Manchesteru United, gdy tylko otworzy się letnie okienko transferowe. 22-letni Duńczyk nie spełnia bowiem oczekiwań w zespole Czerwonych Diabłów, a Ruben Amorima chciałby mieć w składzie swojej drużyny napastnika z prawdziwego zdarzenia, takiego jak Victor Osimhen lub Viktor Gyokeres. Dlatego Rasmus Hojlund najprawdopodobniej trafi na listę transferową i będzie dostępny dla innych klubów.

Jak poinformował włoski portal “TuttoMercatoWeb”, Manchester United wycenił już 22-krotnego reprezentanta Danii, na którego sprzedaży chciałby zarobić około 60 milionów euro. W ten sposób angielski gigant odzyskałby praktycznie całą kwotę zainwestowaną w pozyskanie młodego snajpera. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla atakującego jest powrót do Serie A, ponieważ przyglądają mu się Juventus, SSC Napoli oraz AC Milan.

Duński napastnik przywdziewa koszulkę ekipy Red Devils od sierpnia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Old Trafford za prawie 74 miliony euro z Atalanty Bergamo. W obecnym sezonie Rasmus Hojlund rozegrał 42 spotkania, zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty. Większość tego dorobku pochodzi z Ligi Europy, a statystyki 22-latka w Premier League wyglądają fatalnie. Kontrakt snajpera z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, lecz wszystko wskazuje na to, że nie zostanie wypełniony do końca.