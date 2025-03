fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Hojlund na wylocie. Może wrócić do Serie A

Manchester United wiązał olbrzymie nadzieje z Rasmusem Hojlundem, który za czasów Atalanty Bergamo zapowiadał się na jednego z najlepszych napastników na świecie. Na Old Trafford trafił za kwotę przekraczającą 70 milionów euro. Podczas debiutanckiego sezonu mógł liczyć na parasol ochronny, ale obecna kampania wcale nie jest lepsza. We wszystkich rozgrywkach Hojlund uzbierał zaledwie osiem bramek, mimo że Ruben Amorim konsekwentnie na niego stawia. Czerwone Diabły tracą do niego cierpliwość i są gotowe do rozstania podczas letniego okienka.

22-latek wciąż uchodzi za spory talent, ale w Manchesterze United może nie rozwinąć się na miarę potencjału. Realnym rozwiązaniem zdaje się więc odejście do innej ekipy. Jego nazwisko znajduje się na liście życzeń Napoli, które chce sprowadzić jakościowego konkurenta dla Romelu Lukaku. Duńczyk wydaje się być dobrym kandydatem, ponieważ w Serie A wcześniej radził sobie znakomicie.

Manchester United jest otwarty na sprzedaż Hojlunda. “La Gazzetta dello Sport” informuje o wycenie na poziomie 50 milionów funtów. W przypadku takiej kwoty oczywiście straciłby na całej transakcji, gdyż ściągał go za więcej. Być może Napoli spróbuje wynegocjować jeszcze korzystniejsze warunki, gdyż w dalszym ciągu są to bardzo duże pieniądze, a reprezentant Danii znajduje się w sporym dołku.