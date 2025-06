Rasmus Hojlund jest łączony z przeprowadzką do Interu Mediolan. 22-letni napastnik nie myśli jednak o opuszczeniu Manchesteru United - donosi serwis talkSPORT.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rasmus Hojlund nigdzie się nie wybiera

Rasmus Hojlund kompletnie nie sprawdził się w Manchesterze United i w związku z tym znajduje się na wylocie z Old Trafford. Trener zespołu Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – skreślił bowiem duńskiego napastnika. Portugalski szkoleniowiec najchętniej sprowadziłby w jego miejsce Viktora Gyokeresa, którego doskonale zna ze wspólnych czasów w Sportingu Lizbona. Najpierw trzeba jednak pozbyć się Rasmusa Hojlunda, co może okazać się bardzo trudnym zadaniem.

W ostatnich tygodniach mierzący 191 centymetrów atakujący był łączony z Interem Mediolan, ale sam piłkarz… nigdzie się nie wybiera. Jak poinformował brytyjski portal „talkSPORT”, 22-krotny reprezentant Danii nie myśli o opuszczeniu Manchesteru United i pragnie kontynuować swoją karierę w angielskiej ekipie, by wreszcie udowodnić swoją wartość. Kontrakt zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a 22-latek chce wypełnić umowę do końca.

Rasmus Hojlund przywdziewa koszulkę drużyny Red Devils od sierpnia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Old Trafford za prawie 74 miliony euro z Atalanty Bergamo. W minionej kampanii duński napastnik rozegrał 52 spotkania, zdobył 10 bramek oraz zaliczył 4 asysty, pokazując się lepiej w Lidze Europy, niż na boiskach Premier League. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia wciąż perspektywicznego snajpera na 35 milionów euro, co pokazuje, jak w ostatnich miesiącach drastycznie spadła wartość rynkowa tego piłkarza.