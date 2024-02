Marcus Rashford może opuścić Manchester United po sezonie 2023/2024. Jak informuje The Sun, ponowną próbę pozyskania napastnika podejmie francuskie PSG.

Marcus Rashford ma za sobą burzliwe tygodnie. Napastnik Manchesteru United złamał klubowy regulamin, udając się do klubu nocnego w Belfaście. W konsekwencji Anglik opuścił kilka treningów i mecz Pucharu Anglii.

Czy ta sytuacja będzie miała wpływ na przyszłość gwiazdora? Raczej nie, ale już słaba forma piłkarza i niezbyt zadowalające wyniki całej drużyny mogą skłonić go do podjęcia nowego wyzwania. Jak informuje serwis The Sun, Marcus Rashford ponownie trafił na listę życzeń Paris Saint-Germain. Media od kilku dni spekulują o potencjalnych następcach Kyliana Mbappe i wydaje się, że Anglik mógłby przejąć tę rolę.

