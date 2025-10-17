Rashford nie ma wątpliwości. Barcelona go uratowała

Marcus Rashford zamienił latem Manchester United na Barcelonę. Nie ukrywa, że ten transfer pozwolił się mu odbudować. Gwiazdor wierzy, że będzie grał jeszcze lepiej.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford docenia transfer do Barcelony. Tu się odbudował

Marcus Rashford w minionym sezonie poróżnił się z Rubenem Amorimem, na skutek czego zmuszony był opuścić Manchester United. Zimą trafił na wypożyczenie do Aston Villi, ale ta nie skorzystała z opcji wykupu. Wrócił więc na Old Trafford, choć tylko tymczasowo, gdyż wiedział, że musi ponownie wybrać nowy klub. Marzył o grze dla Barcelony, a ta wreszcie się po niego zgłosiła. Kluby dogadały się w sprawie wypożyczenia z opcją transferu definitywnego.

Rashford stopniowo odbudowuje się w Katalonii. Zaczął jako rezerwowy, a ostatnio ma pełny plac, co jest związane z problemami zdrowotnymi Raphinhi czy Lamine Yamala. Anglik błyszczy w ekipie Hansiego Flicka, notując do tej pory trzy gole oraz pięć asyst.

27-letni gwiazdor nie ukrywa, że transfer do Barcelony okazał się jego wybawieniem. W Manchesterze United nie grał na odpowiednim poziomie, dlatego zmiana otoczenia wyszła mu na dobre.

– Przeprowadzka do Barcelony była dla mnie odświeżeniem. Jestem w dobrym miejscu, ale wiem, że nie wykorzystałem jeszcze w pełni swojego potencjału. Po trudnym sezonie potrzebowałem resetu. Dołączenie do Barcelony dało mi nową energię, nowy styl gry i nowy kraj do odkrycia. Czuję, że to zespół, który idealnie do mnie pasuje i mogę mu bardzo pomóc. To wielki krok i z optymizmem patrzę w przyszłość – wytłumaczył Rashford.