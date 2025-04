Miliony na stole, a Raphinha? Niespodziewane słowa piłkarza

Raphinha to jeden z tych graczy, który ostatnio jest często łączony z grą w jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Zawodnik wypowiedział się na ten temat w rozmowie z TNT Sports.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha o ofercie z Arabii Saudyjskiej

Raphinha to zawodnik, który w trakcie sezonu 2024/2025 jest jedną z kluczowych postaci ofensywy FC Barcelony. Hansi Flick zdecydowanie stawia w przodzie na tercet składający się właśnie z Brazylijczyka i Roberta Lewandowskiego oraz Lamine Yamala. Raphinha jednocześnie budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Między innymi kluby z Arabii Saudyjskiej chciałby pozyskać gracza. Zawodnik zabrał głos na ten temat.

– Poinformowano mnie o ofercie Arabii Saudyjskiej i szczerze mówiąc, byłem bardzo zaskoczony, ponieważ kwoty były bardzo wysokie – mówił Raphinha w rozmowie z TNT Sports.

Zobacz również: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy (WIDEO)

– Gdybym dostał tę ofertę w zeszłym roku, myślę, że bym ją przyjął. W tamtym czasie byłem załamany psychicznie i ta propozycja całkowicie odmieniłaby moje życie, a także życie mojej żony i rodziny. Każdy, kto twierdzi inaczej, kłamie. Nie można patrzeć na takie liczby i nie myśleć, że mogą one całkowicie odmienić twoje życie – kontynuował piłkarz.

– Myślę, że mam jeszcze wiele do zrobienia w Europie. Nadal mogę wnieść duży wkład w sukces Barcelony, a to daje mi możliwość dalszego reprezentowania drużyny narodowej. To sprawiło, że zapomniałem o pieniądzach i stałem się bardziej otwarty na marzenia – zakończył zawodnik.

Raphinha w tej kampanii wystąpił w 49 spotkaniach. Zdobył w nich 30 bramek i zaliczył też 23 asysty.

Czytaj także: Szczęsny i Ter Stegen górą, a Pena? Nowe wieści!