Raphinha był w ostatnim czasie łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Taki transfer nie dojdzie jednak do skutku, ponieważ FC Barcelona nawet nie myśli o sprzedaży swojego gwiazdora - przekonuje dziennik SPORT.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha nie odejdzie z Barcelony. Jest nietykalny

W ostatnim czasie w prasie pojawiły się informacje sugerujące, że Raphinha może opuścić Barcelonę po zakończeniu mistrzostw świata w 2026 roku. Doniesienia te mówiły nawet o rzekomym porozumieniu między zawodnikiem a katalońskim klubem w sprawie ułatwienia mu transferu do jednego z zespołów Saudi Pro League. Spekulacje szybko podgrzały atmosferę wokół przyszłości Brazylijczyka, tworząc wrażenie, że jego rozstanie z Camp Nou jest tylko kwestią czasu.

Jednak wszystko wskazuje na to, iż były to jedynie niepotwierdzone plotki. Sam zawodnik stanowczo zaprzeczył tym informacjom w mediach społecznościowych, podkreślając, że nie myśli o odejściu z ekipy mistrzów La Ligi.

Z kolei według hiszpańskiego dziennika „SPORT” Raphinha jest w Barcelonie piłkarzem nietykalnym. Klub z Camp Nou nie ma zamiaru go sprzedawać, a sam skrzydłowy chce pozostać tam, gdzie czuje się szczęśliwy i gdzie może dalej walczyć o najwyższe cele. Zatem obie strony są w tej kwestii zgodne.

Raphinha dołączył do drużyny Blaugrany latem 2022 roku z Leeds United za niespełna 60 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał już 156 spotkań, zdobył 58 bramek i zanotował 54 asysty, będąc kluczową postacią ofensywy ekipy Dumy Katalonii. Brazylijski gwiazdor imponuje szybkością, dryblingiem oraz skutecznością, co czyni go jednym z najcenniejszych zawodników w kadrze. W tym momencie jego wartość rynkowa jest szacowana na około 90 milionów euro.