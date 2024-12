Ranieri czeka na świąteczne prezenty od Romy. Lista życzeń jest długa

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Ranieri oczekuje zimowych transferów

Claudio Ranieri, który objął stery Romy, widzi potrzebę uzupełnienia kadry, zwłaszcza w kluczowych sektorach boiska. Klub wciąż poszukuje topowego trenera na przyszłość, a wśród kandydatów pojawiają się nazwiska takie jak Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti czy Gian Piero Gasperini. Niewykluczone, że w przypadku fiaska negocjacji z tymi trenerami, Giallorossi zdecydują się na przedłużenie umowy z Ranierim.

Obrona pozostaje priorytetem dla Giallorossich do wzmocnienia. Claudio Ranieri preferuje grę w systemie z trzema obrońcami, co wymaga uzupełnień na tej pozycji. Na celowniku Romy znajdują się doświadczeni zawodnicy, tacy jak Di Cesare i Luiz Felipe. Sytuacja komplikuje się w przypadku możliwego odejścia Mario Hermoso, który może trafić do Fenerbahce lub wrócić do hiszpańskiej La Ligi. Klub musi być przygotowany na pozyskanie dwóch nowych defensorów.

Na prawej stronie defensywy Saelemaekers spisuje się dobrze, ale Ranieri potrzebuje dodatkowych opcji. Roma rozważa transfer takich graczy jak Delprato, Zappa czy młody Rensch. Dodatkowo na liście życzeń pojawił się Max Aarons z Bournemouth.

W ofensywie największym marzeniem Ranieriego i kibiców jest zatrzymanie Paulo Dybali. Argentyński gwiazdor wyraził chęć pozostania w Rzymie, a jak dotąd brak konkretnych ofert ze strony Galatasaray może być dobrą wiadomością dla klubu. Jeśli Dybala pozostanie, Giallorossi skupią się na wzmocnieniu ataku, aby odciążyć Artioma Dowbyka.

Na celowniku Romy znajduje się Beto, którego transfer może ułatwić współpraca z Evertonem, gdzie Friedkinowie mają swoje powiązania. Torino także interesuje się portugalskim napastnikiem, co może wywołać rywalizację na rynku transferowym. Alternatywą jest Giacomo Raspadori, którego transfer może wiązać się z wymianą za Lorenzo Pellegriniego. Ten ostatni potrzebuje spokoju po trudnych miesiącach, aby wrócić do formy i ponownie stać się filarem drużyny.

