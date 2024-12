Inter walczy o swojego gwiazdora. Czają się giganci!

Federico Dimarco to jeden z najlepszych piłkarzy w szeregach Interu Mediolan. Lewy wahadłowy budzi zainteresowanie gigantów. Nerrazzuri walczą o swojego gwiazdora.

fot. Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Real i Manchester United w walce o gwiazdę Interu

Real Madryt stale rozgląda się za nowym lewym defensorem. W planach jest zastąpienie Ferlanda Mendy’ego, który nie gra na miarę oczekiwań, a ponadto często ma problemy zdrowotne. Faworytem do tej pory był Alphonso Davies, choć ostatnimi czasy bliżej mu do pozostania w Bayernie Monachium. Jeśli nie uda się sprowadzić Kanadyjczyka, na Santiago Bernabeu trafi inny zawodnik. Niezależnie od kandydatury, podczas letniego okienka ma dojść do wzmocnienia tej pozycji.

Wśród potencjalnych nabytków wymienia się Theo Hernandeza oraz Federico Dimarco. “Fichajes” informuje, że w przypadku włoskiego piłkarza zapowiada się szalona rywalizacja, bowiem chce go także Manchester United. Ruben Amorim postawił na formację z wahadłowymi, więc Dimarco uchodzi za idealnego kandydata.

Inter Mediolan ma świadomość, że Dimarco wzbudza konkretne zainteresowanie, dlatego zrobi wszystko, aby zatrzymać go u siebie. Niedawno na stole gwiazdora wylądowała oferta przedłużenia umowy do 2029 roku. Ten zwleka z decyzją, gdyż jest ciekawy, jak potoczą się najbliższe tygodnie.

Włoski wahadłowy jest wyceniany na 60 milionów euro. Inter nie planuje tracić swojej gwiazdy, gdyż chce na stałe dołączyć do czołówki najlepszych europejskich klubów. Oprócz Manchesteru United i Realu Madryt, sytuacji Dimarco przygląda się także Paris Saint-Germain.