Arkadiusz Pyrka to jeden z tych graczy, który ostatnio często był łączony z transferem do Rakowa Częstochowa. Nowe wieści na temat zawodnika przekazały Meczyki.

Arkadiusz Pyrka na celowniku klubu z Danii

Arkadiusz Pyrka to 21-latek, mający kontrakt ważny z Piastem Gliwice do końca czerwca 2025 roku. W ostatnim czasie nie brakowało doniesień na temat ewentualnej zmiany barwy klubowych przez piłkarza. Między innymi w kontekście dołączenia gracza do Rakowa Częstochowa. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Źródło przekonuje, że zawodnik jest regularnie monitorowany przez pion sportowy FC Kopenhagi. Zresztą klub z Danii nie jest jedynym klubem, który zwrócił uwagę na podopiecznego Aleksandara Vukovicia w Piaście. Pyrka budzi też uznanie w Beneluksie, o czym informuje znany insider w swoim materiale na Meczyki.pl.

Urodzony w Radomiu zawodnik tak naprawdę już rok temu mógł zmienić barwy klubowe. Pyrka był blisko przeprowadzki do FC Basel. Finalnie jednak transakcja nie doszła do skutku. Chociaż przedstawiciele ekipy ze Szwajcarii niewykluczone, że jeszcze wrócą do tematu w sprawie transferu z udziałem piłkarza.

Pyrka broni barw Niebiesko-czerwonych od sierpnia 2020 roku. Trafił wówczas do Piasta ze Znicza Pruszków na zasadzie wolnego transferu. Jak na razie wystąpił łącznie w 137 spotkaniach gliwiczan, notując w nich osiem trafień i dziewięć asyst. Piłkarz występuje też w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21, w której zaliczył 11 występów. Rynkowa wartość Pyrki wyceniana jest na dwa miliony euro.

