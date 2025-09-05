Raków pożegna się z ofensywnym graczem. Dwa kluby z Ekstraklasy w grze

Raków Częstochowa w tym okienku transferowym pożegna się jeszcze z Jesusem Diazem. Odejście Kolumbijczyka jest przesądzone, a w grze są dwa kluby z PKO Ekstraklasy, o czym poinformował Kamil Głębocki z "NaWylot.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Jesus Diaz zmieni klub, to już przesądzone

Raków Częstochowa nie może zaliczyć początku tego sezonu do udanych. Z jednej strony co prawda udało się piłkarzom Marka Papszuna awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, ale z drugiej ich postawa w PKO Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia. Po pięciu rozegranych meczach mają oni na swoim koncie sześć punktów i to daje raptem 16. miejsce w ligowej stawce.

Dlatego też w ostatnich dniach okienka transferowego sporo dzieje się w klubie pod względem transferów. Przede wszystkim nowym napastnikiem zespołu został Imad Rondić, dobrze znany w Polsce z gry dla Widzewa Łódź. Wiadomo jednak, że każde przyjście wiąże się z możliwym odejściem kogoś innego. Tak samo jest w tym przypadku. Według informacji przekazanych przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.pl”, z Rakowem pożegna się Jesus Diaz. Kolumbijczyka chcą dwa kluby z PKO Ekstraklasy. W grze najpewniej jest wypożyczenie.

Jesus Diaz w tym sezonie na koncie ma już dziewięć występów dla zespołu spod Jasnej Góry, ale brak mu konkretów. 26-letni ofensywny pomocnik w sumie dla Rakowa wystąpił do tej pory w 34 spotkaniach i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Wcześniej lepiej radził sobie w Stali Rzeszów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

