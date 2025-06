fot. Pressfocus Na zdjęciu: Joao Moutinho

Moutinho odmówił Rakowowi?

Jagiellonia Białystok podjęła świetną decyzję, wypożyczając przed rokiem Joao Moutinho ze Spezii. Portugalski zawodnik szybko wywalczył miejsce w składzie Adriana Siemieńca i stał się czołowym lewym defensorem w Ekstraklasie. Zachwycał nie tylko na polskich boiskach, ale również w Lidze Konferencji, w sumie gromadząc we wszystkich rozgrywkach 45 spotkań.

Białostoczanie wielokrotnie zapowiadali, że spróbują pozyskać go na stałe lub przedłużyć okres wypożyczenia. Ten temat znacząco utrudnił Raków Częstochowa, który włączył się do walki o Moutinho. W mediach pojawiały się sugestie, że 27-latek odrzuci zakusy ze strony Jagiellonii, byle tylko zasilić ekipę Marka Papszuna.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

We wtorek Jagiellonia oficjalnie pożegnała Moutinho, który wraca do Spezii. Łukasz Masłowski nie wykluczył przy tym, że ten jeszcze trafi do klubu, choć komunikat zdawał się być jednoznaczny. Póki co strony się nie dogadały, więc Portugalczyk opuścił Białystok.

Nie oznacza to jednak, że lada moment wyląduje w Rakowie Częstochowa. Dominik Domitrz z redakcji Polsat Sport ujawnił, że Moutinho odrzucił zainteresowanie Medalików. Niewykluczone, że spróbuje swoich sił w mocniejszej lidze lub też pozostanie w Serie A.