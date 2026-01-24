Raków gotowy na sprzedaż gwiazdy! Spore zaskoczenie

Raków Częstochowa nie wyklucza sprzedaży jednej ze swoich gwiazd. Jeszcze tej zimy z drużyną może się pożegnać Ivi Lopez - informuje Dawid Dobrasz na antenie kanału "Meczyki".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków przyspieszy odejście czołowego piłkarza?

Raków Częstochowa przeszedł tej zimy bardzo duże zmiany. Marek Papszun sfinalizował przeprowadzkę do Legii Warszawa, biorąc ze sobą kilku członków sztabu szkoleniowego. Jego następcą w klubie został natomiast Łukasz Tomczyk, z którym współpracuje między innymi Dawid Szulczek. Nie zabrakło też roszad w kadrze zespołu, bowiem sprzedany za dwa miliony euro został Peter Barath. Kontrakty z Medalikami podpisali za to Isak Brusberg, Abraham Ojo, Mitja Ilenić oraz Paweł Dawidowicz.

Niewykluczone, że dojdzie do jeszcze jednego zaskakującego rozstania. Tej zimy Częstochowę może opuścić Ivi Lopez, o ile wpłynie za niego odpowiednia oferta. Dawid Dobrasz na antenie kanału „Meczyki” zdradził plan klub. Raków jest otwarty na sprzedaż gwiazdy, której umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu.

Być może to jego sytuacja kontraktowa wpływa na nastawienie Rakowa. Lopez gra dla tej drużyny od 2020 roku, stając się w tym czasie niemal ikoną. Sezon 2021/2022 zakończył ze statuetką dla najlepszego strzela Ekstraklasy, a rok później świętował z klubem mistrzostwo Polski.

W tej chwili Hiszpan nie przypomina już tego samego zawodnika. Niepokoją go nawracające urazy, przez które nie może wrócić do optymalnej formy. W tym sezonie rozegrał 13 spotkań i strzelił trzy bramki. Tylko sześć razy wystąpił od pierwszej minuty.