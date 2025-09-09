Raków Częstochowa z kolejną rewolucją. Papszun dostał nowych piłkarzy

21:00, 9. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa wydał ponad dziewięć milionów euro na wzmocnienia podczas tego lata. Kadrę ekipy Marka Papszuny uszczupliły też zaskakujące odejścia.

Lamine Diaby-Fadiga i Oskar Repka
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga i Oskar Repka

Raków Częstochowa – transfery w trakcie letniego okna 2025

Raków Częstochowa po raz kolejny dość mocno przebudował kadrę zespołu, wydając podczas letniego okienka ponad 9 milionów euro na wzmocnienie. Najpoważniejszą transakcją był wykup wypożyczonego Jonatana Brunesa z OH Leuven za dwa miliony euro. Kilka tygodni później Norweg mógł nawet zostać sprzedany z zyskiem, ale wicemistrzowie Polski nie przyjęli żadnej z ofert. Jeśli chodzi o nowe twarze, w Częstochowie pojawili się Tomasz Pieńko, Karol Struski, Oskar Repka, Bogdan Mircetić, Lamine Diaby-Fadiga, Apostolos Konstantopoulos, Marko Bulat, Oliwier Zych, a tuż przed końcem okienka również Imad Rondić.

Medaliki wykupiły ponadto Jesusa Diaza, który ostatecznie wylądował na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. Do drużyny błyskawicznie wrócił też Peter Barath, który w minionym sezonie był do niej wypożyczony – to skutek problemów kadrowych w środku pola.

Jeśli chodzi o rozstania, z Rakowem pożegnało się też wielu zawodników, którzy jeszcze do niedawna stanowili o sile zespołu. Gustav Berggren wylądował w Stanach Zjednoczonych, a na jego sprzedaży wicemistrzowie Polski zarobili 1,8 mln euro. Przygodę z klubem zakończyli też Ben Lederman, Dawid Drachal, Milan Rundić czy Matej Rodin, a Leonardo Rocha, Srdjan Plavsić i wspomniany wcześniej Diaz udali się na wypożyczenia.

Raków Częstochowa – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Jonatan Braut BrunesnapastnikOH Leuven2 mln euro
Tomasz PieńkonapastnikZagłębie Lubin1,75 mln euro
Bogdan MircetićpomocnikRadnicki 19231,5 mln euro
Karol StruskipomocnikAris Limassolmilion euro
Peter BarathpomocnikFerencvarosmilion euro
Marko BulatpomocnikDinamo Zagrzeb800 tysięcy euro
Oskar RepkapomocnikGKS Katowice700 tysięcy euro
Jesus DiaznapastnikStal Rzeszów500 tysięcy euro
Lamine Diaby-FadiganapastnikJagiellonia Białystok120 tysięcy euro
Apostolos KonstantopoulosobrońcaBeerschot VAbez odstępnego
Imad RondićnapastnikFC Koelnwypożyczenie
Oliwier ZychbramkarzAston Villawypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Raków Częstochowa – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Gustav BerggrenpomocnikNew York1,8 mln euro
Ben LedermanpomocnikMaccabi Tel Avivbez odstępnego
Lazaros LamprouskrzydłowyVolos NPSbez odstępnego
Matej RodinobrońcaLechia Gdańskbez odstępnego
Jakub MyszorskrzydłowyKF Teutabez odstępnego
Milan RundićobrońcaSlovackobez odstępnego
Dawid DrachalpomocnikJagiellonia Białystok?
Tobiasz MraspomocnikWieczysta Kraków?
Kacper MasiakskrzydłowyStal Rzeszów?
Leonardo RochanapastnikZagłębie Lubinwypożyczenie
Srdjan PlavsićskrzydłowyBanik Ostravawypożyczenie
Jesus DiaznapastnikZagłębie Lubinwypożyczenie
Adam BassenapastnikPuszcza Niepołomicewypożyczenie
Kacper NowakowskipomocnikChrobry Głogówwypożyczenie
Antoni BurkiewiczpomocnikPolonia Bytomwypożyczenie
Dusan Kuciakbramkarzbez klubu
Muhamed SahinovićbramkarzFC Koperwypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Rakowa Częstochowa

  • Nowi zawodnicy: 12
  • Odejścia z klubu: 16
  • Wydatki na transfery: 9,37 mln euro
  • Zarobki na transferach: 1,8 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa nie planuje już sprowadzać zawodników bez kontraktów. Do zimowego okienka kadra nie ulegnie więc zmianie, ale doniesień transferowych z pewnością nie zabraknie. Wciąż nie wiadomo, czy sezon 2025/2026 w barwach Medalików dokończy Brunes, który liczył na odejście jeszcze latem.

Lamine Diaby-Fadiga i Oskar Repka
