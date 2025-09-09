Raków Częstochowa z kolejną rewolucją. Papszun dostał nowych piłkarzy

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga i Oskar Repka

Raków Częstochowa – transfery w trakcie letniego okna 2025

Raków Częstochowa po raz kolejny dość mocno przebudował kadrę zespołu, wydając podczas letniego okienka ponad 9 milionów euro na wzmocnienie. Najpoważniejszą transakcją był wykup wypożyczonego Jonatana Brunesa z OH Leuven za dwa miliony euro. Kilka tygodni później Norweg mógł nawet zostać sprzedany z zyskiem, ale wicemistrzowie Polski nie przyjęli żadnej z ofert. Jeśli chodzi o nowe twarze, w Częstochowie pojawili się Tomasz Pieńko, Karol Struski, Oskar Repka, Bogdan Mircetić, Lamine Diaby-Fadiga, Apostolos Konstantopoulos, Marko Bulat, Oliwier Zych, a tuż przed końcem okienka również Imad Rondić.

Medaliki wykupiły ponadto Jesusa Diaza, który ostatecznie wylądował na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. Do drużyny błyskawicznie wrócił też Peter Barath, który w minionym sezonie był do niej wypożyczony – to skutek problemów kadrowych w środku pola.

Jeśli chodzi o rozstania, z Rakowem pożegnało się też wielu zawodników, którzy jeszcze do niedawna stanowili o sile zespołu. Gustav Berggren wylądował w Stanach Zjednoczonych, a na jego sprzedaży wicemistrzowie Polski zarobili 1,8 mln euro. Przygodę z klubem zakończyli też Ben Lederman, Dawid Drachal, Milan Rundić czy Matej Rodin, a Leonardo Rocha, Srdjan Plavsić i wspomniany wcześniej Diaz udali się na wypożyczenia.

Raków Częstochowa – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Jonatan Braut Brunes napastnik OH Leuven 2 mln euro Tomasz Pieńko napastnik Zagłębie Lubin 1,75 mln euro Bogdan Mircetić pomocnik Radnicki 1923 1,5 mln euro Karol Struski pomocnik Aris Limassol milion euro Peter Barath pomocnik Ferencvaros milion euro Marko Bulat pomocnik Dinamo Zagrzeb 800 tysięcy euro Oskar Repka pomocnik GKS Katowice 700 tysięcy euro Jesus Diaz napastnik Stal Rzeszów 500 tysięcy euro Lamine Diaby-Fadiga napastnik Jagiellonia Białystok 120 tysięcy euro Apostolos Konstantopoulos obrońca Beerschot VA bez odstępnego Imad Rondić napastnik FC Koeln wypożyczenie Oliwier Zych bramkarz Aston Villa wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Raków Częstochowa – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Gustav Berggren pomocnik New York 1,8 mln euro Ben Lederman pomocnik Maccabi Tel Aviv bez odstępnego Lazaros Lamprou skrzydłowy Volos NPS bez odstępnego Matej Rodin obrońca Lechia Gdańsk bez odstępnego Jakub Myszor skrzydłowy KF Teuta bez odstępnego Milan Rundić obrońca Slovacko bez odstępnego Dawid Drachal pomocnik Jagiellonia Białystok ? Tobiasz Mras pomocnik Wieczysta Kraków ? Kacper Masiak skrzydłowy Stal Rzeszów ? Leonardo Rocha napastnik Zagłębie Lubin wypożyczenie Srdjan Plavsić skrzydłowy Banik Ostrava wypożyczenie Jesus Diaz napastnik Zagłębie Lubin wypożyczenie Adam Basse napastnik Puszcza Niepołomice wypożyczenie Kacper Nowakowski pomocnik Chrobry Głogów wypożyczenie Antoni Burkiewicz pomocnik Polonia Bytom wypożyczenie Dusan Kuciak bramkarz bez klubu – Muhamed Sahinović bramkarz FC Koper wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Rakowa Częstochowa

Nowi zawodnicy: 12

12 Odejścia z klubu: 16

16 Wydatki na transfery: 9,37 mln euro

9,37 mln euro Zarobki na transferach: 1,8 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa nie planuje już sprowadzać zawodników bez kontraktów. Do zimowego okienka kadra nie ulegnie więc zmianie, ale doniesień transferowych z pewnością nie zabraknie. Wciąż nie wiadomo, czy sezon 2025/2026 w barwach Medalików dokończy Brunes, który liczył na odejście jeszcze latem.