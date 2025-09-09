Raków Częstochowa z kolejną rewolucją. Papszun dostał nowych piłkarzy

Raków Częstochowa – transfery w trakcie letniego okna 2025
Raków Częstochowa po raz kolejny dość mocno przebudował kadrę zespołu, wydając podczas letniego okienka ponad 9 milionów euro na wzmocnienie. Najpoważniejszą transakcją był wykup wypożyczonego Jonatana Brunesa z OH Leuven za dwa miliony euro. Kilka tygodni później Norweg mógł nawet zostać sprzedany z zyskiem, ale wicemistrzowie Polski nie przyjęli żadnej z ofert. Jeśli chodzi o nowe twarze, w Częstochowie pojawili się Tomasz Pieńko, Karol Struski, Oskar Repka, Bogdan Mircetić, Lamine Diaby-Fadiga, Apostolos Konstantopoulos, Marko Bulat, Oliwier Zych, a tuż przed końcem okienka również Imad Rondić.
Medaliki wykupiły ponadto Jesusa Diaza, który ostatecznie wylądował na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. Do drużyny błyskawicznie wrócił też Peter Barath, który w minionym sezonie był do niej wypożyczony – to skutek problemów kadrowych w środku pola.
Jeśli chodzi o rozstania, z Rakowem pożegnało się też wielu zawodników, którzy jeszcze do niedawna stanowili o sile zespołu. Gustav Berggren wylądował w Stanach Zjednoczonych, a na jego sprzedaży wicemistrzowie Polski zarobili 1,8 mln euro. Przygodę z klubem zakończyli też Ben Lederman, Dawid Drachal, Milan Rundić czy Matej Rodin, a Leonardo Rocha, Srdjan Plavsić i wspomniany wcześniej Diaz udali się na wypożyczenia.
Raków Częstochowa – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Jonatan Braut Brunes
|napastnik
|OH Leuven
|2 mln euro
|Tomasz Pieńko
|napastnik
|Zagłębie Lubin
|1,75 mln euro
|Bogdan Mircetić
|pomocnik
|Radnicki 1923
|1,5 mln euro
|Karol Struski
|pomocnik
|Aris Limassol
|milion euro
|Peter Barath
|pomocnik
|Ferencvaros
|milion euro
|Marko Bulat
|pomocnik
|Dinamo Zagrzeb
|800 tysięcy euro
|Oskar Repka
|pomocnik
|GKS Katowice
|700 tysięcy euro
|Jesus Diaz
|napastnik
|Stal Rzeszów
|500 tysięcy euro
|Lamine Diaby-Fadiga
|napastnik
|Jagiellonia Białystok
|120 tysięcy euro
|Apostolos Konstantopoulos
|obrońca
|Beerschot VA
|bez odstępnego
|Imad Rondić
|napastnik
|FC Koeln
|wypożyczenie
|Oliwier Zych
|bramkarz
|Aston Villa
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Raków Częstochowa – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Gustav Berggren
|pomocnik
|New York
|1,8 mln euro
|Ben Lederman
|pomocnik
|Maccabi Tel Aviv
|bez odstępnego
|Lazaros Lamprou
|skrzydłowy
|Volos NPS
|bez odstępnego
|Matej Rodin
|obrońca
|Lechia Gdańsk
|bez odstępnego
|Jakub Myszor
|skrzydłowy
|KF Teuta
|bez odstępnego
|Milan Rundić
|obrońca
|Slovacko
|bez odstępnego
|Dawid Drachal
|pomocnik
|Jagiellonia Białystok
|?
|Tobiasz Mras
|pomocnik
|Wieczysta Kraków
|?
|Kacper Masiak
|skrzydłowy
|Stal Rzeszów
|?
|Leonardo Rocha
|napastnik
|Zagłębie Lubin
|wypożyczenie
|Srdjan Plavsić
|skrzydłowy
|Banik Ostrava
|wypożyczenie
|Jesus Diaz
|napastnik
|Zagłębie Lubin
|wypożyczenie
|Adam Basse
|napastnik
|Puszcza Niepołomice
|wypożyczenie
|Kacper Nowakowski
|pomocnik
|Chrobry Głogów
|wypożyczenie
|Antoni Burkiewicz
|pomocnik
|Polonia Bytom
|wypożyczenie
|Dusan Kuciak
|bramkarz
|bez klubu
|–
|Muhamed Sahinović
|bramkarz
|FC Koper
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy Rakowa Częstochowa
- Nowi zawodnicy: 12
- Odejścia z klubu: 16
- Wydatki na transfery: 9,37 mln euro
- Zarobki na transferach: 1,8 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Rakowa Częstochowa
Raków Częstochowa nie planuje już sprowadzać zawodników bez kontraktów. Do zimowego okienka kadra nie ulegnie więc zmianie, ale doniesień transferowych z pewnością nie zabraknie. Wciąż nie wiadomo, czy sezon 2025/2026 w barwach Medalików dokończy Brunes, który liczył na odejście jeszcze latem.