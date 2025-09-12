Ivi Lopez uderzył w Papszuna? Trener Rakowa odpowiada na wpis

Raków Częstochowa pod koniec okienka wypożyczył Leonardo Rochę. Ta decyzja nie spodobała się Iviemu Lopezowi. Marek Papszun zareagował na wpis gwiazdora w mediach społecznościowych.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Lopez skrytykował decyzję Rakowa. Papszun rozmówił się z gwiazdą

Raków Częstochowa na finiszu letniego okienka sprowadził Imada Rondicia, więc w kadrze zabrakło miejsca dla Leonardo Rochy. W ramach wypożyczenia wylądował w Zagłębiu Lubin, gdzie trafił też Jesus Diaz.

Portugalczyk nie zaliczy przygody w Częstochowie do udanych. Spędził tam raptem pół roku i grał niewiele, gdyż Marek Papszun wolał stawiać na Jonatana Brunesa. Decyzja o jego odejściu nie spodobała się Iviemu Lopezowi, który w mediach społecznościowych opublikował dość mocny komentarz. Otwarcie skrytykował klub oraz trenera, gdyż jego zdaniem Rocha nie otrzymał wystarczającej szansy.

Czy w Rakowie zawiązał się nowy konflikt? Kibice oczekiwali wyjaśnień, a Marek Papszun podczas konferencji prasowej ujawnił, że porozmawiał w tej sprawie z hiszpańskim gwiazdorem. Uważa, że w drużynie nie ma żadnego problemu, a Ivi Lopez może mieć różny pogląd na dane sprawy i decyzje, które podejmują władze klubu wraz ze szkoleniowcem.

– Rozmawiałem z Ivim. Każdy może sobie pisać co chce i pisać co chce. Iviemu było przykro, że odchodzi jego przyjaciel i to pokazał. Można to interpretować na różne sposoby. Ja wiem jednak, że piłkarze przychodzą, odchodzą i nie jest to nic nadzwyczajnego, taka jest piłka – przekazał Papszun.