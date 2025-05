Rafael Leao chce przenieść się do Premier League. Gigant szykuje rozmowy

Rafael Leao rozważa odejście z Milanu i przeprowadzkę do Premier League. Według informacji podanych przez "GiveMeSport", Arsenal zamierza powalczyć o pozyskanie portugalskiej gwiazdy.

Źródło: Give Me Sport

Źródło: Give Me Sport

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Arsenal chce sprowadzić Rafaela Leao

Arsenal FC od dłuższego czasu rozgląda się za klasowym skrzydłowym, który wzmocniłby lewą stronę boiska. Andrea Berta, nowy dyrektor sportowy, obrał ambitny kierunek działań na letnim rynku transferowym. W kręgu zainteresowań Kanonierów znajduje się m.in. Viktor Gyokeres ze Sportingu, za którego Anglicy chcą zapłacić 75 milionów euro.

Na radarze angielskiego giganta znalazł się również Rafael Leao, który od lat błyszczy w barwach Milanu. W kontrakcie Portugalczyka widnieje klauzula odstępnego w wysokości aż 175 milionów euro, co może skutecznie odstraszyć większość zainteresowanych klubów. Arsenal, choć nie planuje jej aktywować, jest gotów rozpocząć poważne negocjacje z włoskim klubem.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Londyńczycy chcą przedstawić ofertę zbliżoną do oczekiwań mediolańczyków, szczególnie jeśli wcześniej zdecydują się na sprzedaż jednego z zawodników pierwszego zespołu. Transfer Leao na Emirates Stadium nie będzie jednak prostym zadaniem. Portugalczyk znajduje się również na liście życzeń Chelsea FC, która planuje przebudowę ofensywy. Dodatkowo zainteresowanie wykazuje również FC Barcelona, choć sytuacja finansowa hiszpańskiego klubu może utrudni przeprowadzenie kosztownego transferu.

Reprezentant Portugalii jest związany z Milanem od 2019 roku, kiedy to przeniósł się z Lille. W bieżącym sezonie rozegrał 49 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył 12 bramek i dołożył 13 asyst. Kontrakt Leao na San Siro obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.