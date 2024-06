Radomiak Radom jest aktywny na rynku transferowym. Do Zielonych dołączy Maciej Kikolski, a na testach przebywa m.in. Jan Wyrzykowski - dowiedział się Szymon Janczyk z portalu Weszło.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bruno Baltazar

Jan Wyrzykowski na testach w Radomiaku Radom

Radomiak Radom wczoraj pochwalił się pierwszym transferem w letnim okienku – do zespołu Zielonych dołączył iworyjski prawy obrońca, Zie Ouattara. To jednak dopiero początek zakupów drużyny ze Struga. Najnowsze informacje w sprawie planów Radomiaka przekazał Szymon Janczyk z portalu “Weszło”. Klub z Radomia musi wzmocnić pozycję bramkarza i już wybrał nowego golkipera. Bramkarzem ekstraklasowej ekipy zostanie Maciej Kikolski.

20-letni zawodnik ostatnio przebywał na wypożyczeniu w pierwszoligowym GKS-ie Tychy, a teraz na takiej samej zasadzie trafi z Legii Warszawa do drużyny prowadzonej przez Bruno Baltazara. Poza tym obecnie w Radomiaku na testach przebywa trzech piłkarzy, a wśród nich jest Jan Wyrzykowski, który na co dzień szkoli się w akademii hiszpańskiego Rayo Vallecano. Jeśli 18-letni defensor dobrze się zaprezentuje, to może podpisać umowę z radomskim zespołem.

Oprócz niego sprawdzani przy Struga są także Radosław Cielemęcki (21-letni ofensywny pomocnik) i Tafara Madembo (20-letni lewy skrzydłowy). Bliżej angażu w ekstraklasowej drużynie jest pierwszy z wymienionych. Radomiak przeczesuje również rynek transferowy w poszukiwaniu lewego obrońcy, gdzie chciałby postawić na młodzieżowca. W kuluarach pojawiają się takie nazwiska jak między innymi Cezary Polak, Bartosz Biedrzycki oraz Marcel Błachewicz.