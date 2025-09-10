Pululu zostanie w Jagiellonii? Masłowski ocenił szanse

Afimico Pululu ma ważny kontrakt tylko do końca obecnego sezonu. Łukasz Masłowski w rozmowie z Ekstraklasa TV zdradził, jakie są na ten moment szanse, że napastnik zostanie w klubie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Powiedziałbym, że jest 50% szans – mówi Masłowski o przyszłości Pululu

Afimico Pululu ma za sobą dość niespokojne lato, podczas którego toczyły się dyskusje na temat jego przyszłości. Obecny kontrakt z Jagiellonią Białystok wygasa po zakończeniu sezonu. Z tego względu latem nie brakowało ofert za reprezentanta DR Kongo. Wśród chętnych klubów wymieniało się przede wszystkim Lecha Poznań i węgierski Ferencvarosz, ale były również dwa inne zespoły.

Ostatecznie ze względu na brak satysfakcjonujących ofert pod względem sportowym oraz finansowym Pululu zdecydował się zostać w Jagiellonii. W rozmowie z portalem Ekstraklasa TV o propozycjach za napastnika opowiedział dyrektor sportowy Łukasz Masłowski.

– Oferty, które otrzymał Afimico, nie były dla niego na tyle atrakcyjne pod względem finansowym, ale również sportowym. Uważam, że dobrze zrobił. Potwierdzając kolejny sezon na poziomie zbliżonym do ostatniego, nie musi martwić się, że za rok nie będzie miał ofert – powiedział Łukasz Masłowski w rozmowie z Ekstraklasa TV.

Nie zabrakło również wątku dotyczącego przedłużenia kontraktu. Dyrektor sportowy Jagiellonii zdradził, że jego zdaniem jest 50 procent szans, że Pululu zostanie w klubie. Rozmowy na temat nowej umowy mają zostać niebawem wznowione.

– Podjęliśmy temat na początku okresu przygotowawczego, ale w pewnym momencie wyczuliśmy, że to nie jest dobry moment na dalsze negocjacje. Odpuściliśmy do zakończenia okna transferowego i umówiliśmy się, że teraz będzie czas, aby usiąść z powrotem do rozmów. Czy się uda? To już pytanie nie tylko do mnie. Powiedziałbym, że jest 50 procent szans. My chcemy, a on na razie nie – dodał.